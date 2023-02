Shamila Cohen, la actriz de ‘Cero en Conducta’ que la rompe en OnlyFans

OnlyFans es una de las plataformas más utilizadas para promocionar contenido íntimo. Cada persona que ingresa a este sitio, puede buscar a su modelo favorita y consumir las fotos y videos que realizan. Hay una gran cantidad de famosas que, después de la pandemia, crearon una cuenta ante todas las peticiones de subir material explícito.

Una de las actrices que cuenta con material para adultos es la influencer argentina Shamila Cohen, mejor conocida por darle papel a “Virginia del Chimichurri” en el programa televisivo Cero en Conducta. La también locura explicó a Publimetro cómo fue ingresar a la plataforma azul: “Yo ya tenía una página llamada ‘Shamila hot’ antes de OnlyFans, pero al ver que me iba mejor en Only, decidí cerrar el dominio.

La influencer expresó que tiene un contenido muy distinto a lo común: “Lo mío va más por un lado de desnudos artísticos, más erotismo fino”. Cohen ha recibido una gran cantidad de propuestas que le han llegado a cambio de grandes sumas de dinero, mas ella no las acepta porque no van con sus ideales.

Sin embargo, “Virginia del Chimichurri” aseveró que tiene bastantes de seguidores que son respetuosos: “Ellos (sus seguidores de OnlyFans) justamente son los que me quieren bien. Tengo algunos fans que me depositan algo, obviamente yo les hago un vídeo personalizado y todo, pero lo hago porque me sale, no me lo están pidiendo”.

Las personas que quieran acceder a su material exclusivo, podrán hacerlo con una suscripción mensual de solo cinco dólares mensajes. Así se fácil se puede acceder a más de 490 imágenes y videos que tienen en su perfil.

Para responder a todas las preguntas sobre cómo le hace para cuidar su cuerpo, la mujer expresó que generalmente entrena cuatro o cinco veces por semana: “Entre natación o clases de baile, un poco de pesas porque no me gustan mucho las pesas, me aburre”.

Un negocio más allá de OnlyFans

La modelo contó sobre los proyectos que tiene ajenos a la venta de material en redes sociales: “Arranqué con los boxers que tengo bueno, mi mayor público es masculino y también le pueden comprar las mujeres porque me han comprado para sus mujeres o sus amantes”, contó Shamila a la hora de narrar su marca ‘Lautaro’.

