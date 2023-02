Pablo Montero ya habló, defiende su inocencia por acusación de abuso

El interprete de “Mi piquito de oro” se había mantenido en silencio respecto a las acusaciones que enfrenta por la denuncia que interpuso una joven de Chiapas por el delito de abuso sexual, a pesar de que su abogado habló al respecto, hace poco se difundió un audio con parte de las declaraciones de Pablo Montero.

Los detalles del caso aún permanecen ocultos incluso para el actor mexicano, ya que en los últimos días surgieron diversos rumores respecto a las medidas que tomarán las autoridades pertinentes.

Pablo Montero habría sido arrestado a 11 días del presunto abuso que cometió (Captura de Pantalla)

Pablo Montero habla de la denuncia en su contra

Luego de que se dio a conocer el delito del que acusan al cantante, Pablo salió indirectamente a desmentirlo, en especial porque el proceso legal aún permanece, aunque la cuenta de Instagram identificada como @chismenolikeofficial compartió una grabación de Pablo.

“Por recomendación de mi abogado no daré declaraciones, hasta conocer la acusación que se me hace. Al existir un procedimiento legal no me es posible emitir una declaración en este momento, lo que les puedo decir es que soy inocente” dijo.

El cantante aprovechó para explicar que no ha recibido ningún tipo de notificación por parte de las autoridades para acudir a una audiencia; sin embargo, planea cooperar para demostrar su inocencia.

“Al día de hoy no me han notificado, ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en el que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré, me gustaría dejar en claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra” explicó.

Pablo Montero. Pablo Montero. / Foto: Instagram.

Finalmente volvió a negar su intención de pagar para que la familia de la presunta víctima retirara la denuncia, por lo cual reiteró que se mantiene dispuesto a colaborar cuando sea necesario.

“Quiero confirmar que estoy en México trabajando e incluso este fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me este escondiendo. Soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción pues no he cometido ningún delito” finalizó.