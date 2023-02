Sam Smith habla de la dismorfia corporal y cómo su último álbum es un grito a la liberación y amor propio

Las críticas al cuerpo de Sam Smith no paran, y tras el estreno de su nuevo vídeo musical, titulado “I’m Not Here To Make Friends”, parecen haber alborotado aún más al público que no está feliz por la figura del cantante.

El británico es consciente de todas esas críticas y burlas hacia su persona, que no son más que una prueba que la gordofobia es real y genera mucho daño en las personas, por eso su nuevo álbum “Gloria” es una oda al amor propio y a la aceptación.

Así lo dejó saber Sam Smith en una reciente entrevista para The Sunday Times, donde revela que antes llegó a tener dismorfia corporal, debido a la inseguridad que siempre ha tenido con su cuerpo.

Sam Smith encontró a su espíritu femenino y se liberó de la opresión que la sociedad implantó en su cabeza

Durante toda su vida, Sam Smith ha luchado contra su peso y la fama solo afectó aún más su autoestima, así que durante un tiempo intentó hacer todo lo posible por encajar con los estándares de belleza impuesto por la sociedad.

“Cuando tenía 25 años salí exhausto de la gira. Busqué modelos a seguir en el mundo del cuerpo. Cada vez que iba a la piscina me sentía cohibido, pero me obligué a quitarme la parte superior”, expresó el cantante.

Entonces, recordando lo que su madre siempre decía sobre que a medida que una persona envejece, le deja de importar lo que la gente diga. Así fue como poco a poco fue dejando atrás el temor y dejó de importarle los comentarios negativos sobre su cuerpo.

La gira que realizó en 2019 y su nuevo álbum, “Gloria”, despertaron en él una nueva seguridad y amor propio, encontró a su verdadero yo. “Valió la pena porque ahora tengo lo opuesto a la dismorfia corporal. Me veo fabuloso. Por fin me estoy bronceando. Me estoy quemando en lugares donde nunca me había quemado antes”.

Así que, a pesar de las críticas y burlas, Sam Smith seguirá mostrando su cuerpo, porque no hay nada de malo en eso, y con ello espera llevar un mensaje de amor propio y fortaleza a las personas.