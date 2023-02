Así de glamurosa lució Yanet García con su body de terciopelo

Es imposible no reconocer a la chica del clima en México y es que con su trabajada figura, se robó la mirada de muchos y el cariño de otros que la siguen. Es Yanet García quien lució un body de terciopelo que hace ver lo glamurosa que puede llegar a ser. Siempre con estilo y buen gusto recorriendo las calles de Nueva York donde reside, así lució la reina de Only Fans.

La mexicana de 32 años donde llega queda bien parada por su definida silueta que en redes sociales comparte, pero es que ha tenido que dedicarse a conservar su delgadez con ejercicios constantes y una buena alimentación, ahora se entiende por qué sus inicios fueron en el modelaje.

Yanet García es conocida también por haber sido la primera modelo en aparecer en la portada de la primera edición mexicana de la revista para adultos Penthouse.

En su más reciente publicación, García expresó: “En la cima del mundo esta noche Donde nadie tiene que esconderse”, y recibió la reacción de sus seguidores al verla con un atuendo tan acorde a la personalidad de esta figura del entretenimiento. “Tan perfecto tan elegante”, “belleza, musa, encantadora, bonita, “con ese elegante atuendo noo te reconocí Yanet”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

Con poca ropa enciende las redes

Recientemente, la también actriz publicó sus fotografías favoritas pero con muy poca ropa que hizo arder las redes donde detalló: “Los resultados de la disciplina NO se pueden comprar”, y no pararon los comentarios de sus fans. “Quien se come todo eso??”, “Deberías crear una marca de ropa sensual para mujeres y no vas a gastar en modelos porque tú ya eres como 6 modelos en una”, “Dichoso quien se come todo eso ricura”, son algunos de los mensajes que recibió Yanet García en su cuenta de Instagram con más de 14 mil seguidores.