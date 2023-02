Así fue el tierno saludo que le envió Rosalía a la hija de un taxista que tomó

En este inicio del 2023, artistas como Bad Bunny y Kanye West fueron noticia por lanzar el teléfono de sus fans, quienes grabaron cuando los vieron cerca. Es por eso que la relación de los artistas con sus fanáticos fue tema de debate en redes sociales.

Sin embargo, un video de Rosalía que grabó a una fan, emocionó a gran parte de los usuarios en Internet, quienes la posicionaron como el mejor ejemplo de lo que debe hacer un artista al momento de ser abordado por un seguidor.

En el clip, que se ha viralizado en TikTok y Twitter, se puede observar a la cantante española montada en un taxi y enviándole un mensaje a una fan, que sería la hija del conductor que la lleva a su destino.

“Ariana, mira con quien estoy, con tu papa... que me está llevando y me dice que tú escuchas mis canciones, y me ha hecho mucha ilusión, muchas gracias, te mando un besito y con mucho amor”, dice la cantante en el video acompañado de una sonrisa en todo momento.

@mootorosi 📍🇺🇸 Rosi in NEW YORK. Un conductor de Uber le pide a Rosalía que grabe un vídeo para su hija ❤️ #rosalia #rosaliafans ♬ sonido original - Rosalia

Reacción de los fans

Los comentarios, ante el noble gesto, no se hicieron esperar y muchos fans reaccionaron rápidamente al clip publicado en la red.

@Ariianna_Martiinez: “Nadie: /absolutamente nadie: / yo toda feliz por escuchar mi nombre dicho por Rosi😍😍, como si el vídeo fuese para mi😂😂😍”

“Nadie: /absolutamente nadie: / yo toda feliz por escuchar mi nombre dicho por Rosi😍😍, como si el vídeo fuese para mi😂😂😍” @Olgita_vidalia 👩🏻‍⚕️: “Me gusta como dice? Con tu papá JAJAJ 🥰”

“Me gusta como dice? Con tu papá JAJAJ 🥰” @BPS: “Eres monisima de hacer este video xx”

“Eres monisima de hacer este video xx” @Sasha03311977 : ”@rosalia Es una Reina😄😄”

”@rosalia Es una Reina😄😄” @NUBEBLA34452536: “Qué suerte Ariadna😀😀😀”

Rosalia es bien chula 😭 https://t.co/XXv8aQ520V — Lavender Ro💜 (@RodrigoArias__) February 10, 2023

Dios si tiene a sus favoritos 😮‍💨 https://t.co/JhxwvW5T6r — Alejandro (@AleCastaneda_) February 10, 2023

Por su parte, la española no ha reaccionado al video que ella misma grabó, pero aprovechó la viralización de su nombre para publicar un video promocional con la marca Coca-Cola, para el lanzamiento de una bebida en edición limitada.

Para el perfil de sabor, la compañía “se inspiró en las muchas facetas de la transformación, seleccionando una combinación única de sabores audaces y delicados que honran el gran sabor de Coca-Cola, al mismo tiempo que amplían los límites de lo que puede ser”, explicó un portavoz.