Lili Estefan da la cara por Thalía tras rumores de infidelidad por parte de Tommy Mottola

Para Lili Estefan hablar de la controversia que atraviesa Thalia y Tommy Mottola ha sido bastante incómodo y como buena amiga de la cantante, expresó su apoyo ante este momento y la defendió sobre los rumores sin sustento de este matrimonio en riego por supuesta infidelidad.

Lili Estefan no se quedó callada ante los rumores de crisis entre su amiga Thalía y su esposo Tommy Mottola. La presentadora habló de la supuesta infidelidad de Mottola con la cantante Leslie Shaw https://t.co/1djHwHB2wr — People En Español (@peopleenespanol) February 10, 2023

En el programa ‘El Gordo y la Flaca’ Lili habló sobre los comentarios del matrimonio de la cantante, en los que señalan que su esposo, Tommy Mottola, le habría sido infiel con la también intérprete Leslie Shaw. Desde entonces una serie de rumores se han implementado en relación a este tema y ha causado molestia en la presentadora hasta el punto de dar su opinión al respecto.

Lili Estefan aseguró que solamente son rumores sin fundamento y quieren dañar la imagen de la artista mexicana.

“Aquí lo que está pasando es que vemos cómo son estos influencers. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes, pero estoy segura de que la gente lo sabe”, insinuó ‘La Flaca’.

#Espectáculos | Lili Estefan habló en “El gordo y la flaca” sobre los rumores de una crisis matrimonial de su amiga Thalía y el productor musical Tommy Mottola tras más de 20 años de unión.

Más información: https://t.co/PhAGshprDt pic.twitter.com/9dgT2x9ucn — EiM Noticias Enfoque Ags (@EnfoqueInfoAgs) February 7, 2023

En medio de la publicación de El Gordo y La Flaca los internautas opinaron: “Si Lili no sabía lo que hacía su esposo que va a saber lo que hacen Thalia y Tommy”, “Increíble porque eso pasa todos los días el amor se acaba todo tiene solución un inicio y un fin normal”.

“Yo no creo que N0 le ha sido infiel, creo que son tan felices que siempre habrá alguien que quiera dañar la felicidad de los demás. Además veo que son una pareja súper bonita”.

“No dudaría que es una estrategia para generar contenido, ya que Thalia cree que su impacto será como el de Shakira o Karol G. Que si pasaron por una infidelidad”, expresaron algunos de los seguidores.

Sin embargo, Lili sostiene que no ve a a la cantante desmintiendo los rumores. “No me imagino a Thalía salir a desmentir ninguno de estos cuatro chismes porque no viene al caso”, puntualizó.