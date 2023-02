Thalía y Tommy Mottola reaccionan ante rumores de crisis de pareja: ¿En proceso de divorcio?

Rumores van y vienen en torno a los supuestos problemas matrimoniales entre Thalía y Tommy Mottola desde que hace días algunos medios señalaron que el empresario le había sido infiel a la mexicana con Leslie Shaw.

Hasta ahora sólo la cantante de origen peruano ha respondido sobre el supuesto amorío donde la involucran, alegando que no le interesa lo que digan de ella: “Ay, no me interesa, que hablen lo que quieran”, expresó.

Los comentarios sobre conflictos entre Tommy y Thalía crecerán mientras la pareja de famosos mantenga el silencio. Sin embargo, hace días la periodista Lili Estefan, defendió a su amiga alegando que se trata de “rumores sin fundamento y quieren dañar la imagen de la artista mexicana”.

Lili Estefan y Thalia

A pesar de ser considerado uno de los matrimonios más sólidos del mundo del espectáculo, esta no es la primera vez que surgen rumores de supuestas crisis entre Thalía y Tommy Mottola. Pese a lo que ha dicho Estefan que la pareja no saldría a aclarar ningún tipo de rumores, los esposos utilizaron sus redes sociales para compartir algunas experiencias en la intimidad de su hogar.

En sus historias de Instagram, la intérprete de María la del barrio, compartió un momento de relax, viendo la biografía de Miguel Bosé, desde la comodidad de su casa.

“Estoy viendo la de Bosé. Felicidades, Bastón; felicidades Mauri, Toñito, qué padre está, la verdad, espectacular”, escribió.

Thalia reacciona a rumores de infidelidad Foto: @thalia

Mientras que Mottola, hizo lo propio pero desde la cocina, preparando un plato de comida italiana, presumimos que para consentir a su familia.

“Aquí está nuestro querido Julio Iglesias… ¡bueno, no les quiero poner más!”, publicó el empresario.

Tommy Mottola reacciona a rumores de infidelidad Foto: @tommymottola

Thalía y Tommy Mottola nunca han dormido juntos

Una ex empleada de la pareja aseguró que los famosos nunca han dormido juntos. Recientemente, la ex niñera, que prefirió reservar su identidad, habló en el programa Chisme No Like, asegurando que los esposos no comparten la misma habitación desde hace muchos años.

“Tommy Mottola tiene un baño regular, una cama regular, Thalia duerme sola... Thalia no duerme con su marido, nunca lo ha hecho”, aseguró.

A los conductores del Show, Javier Ceriani y Elisa Beristain, le ofrecieron mayores detalles íntimos:

“Thalia y Tommy Mottola nunca durmieron juntos, esto se sabe en el círculo íntimo, esto lo sabe Lili Estefan. Hay una escalera del baño a la habitación de Thalia y aquí no existe y no entra Tommy Mottola. Aquí en este baño no se baña, él es maltratado por Thalia, disminuido como un infeliz en esa casa y ella tiene un problema muy grave, se quedó clavada a los 16 años y se comporta como una niña de 16 años, está enferma esta chica”, precisó Javier Ceriani.