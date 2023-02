“¿Que no eres gay?”, graban a soldado caído a nada del 14 de febrero

Febrero es ‘el mes del amor y la amistad’, por eso, miles de personas compran o preparan los mejore regalos para entregarlos el día de San Valentín, mas otro realizan todo un plan para declararse a su mejor amiga o amigo. Tal como Jonatan, quien se viralizó por ser bateado por su crush.

El soldado caído compartió, mediante su cuenta de TikTok, el momento en que le preguntó a su compañera de escuela: “¿Quieres ser mi novia?”, a lo que esta solo comenzó a reír. Todos los presentes comenzaron a gritar: “Sí, dile que sí”, pero la joven se mantuvo con una mano en la boca para después responder: “¿Qué no eres gay?”.

El video de 12 segundos se apoderó de la aplicación más descargada en todo el mundo, pues cuenta con más de 27 millones de reproducciones: “Me siento identificado con el que no eres gay me lo van diciendo varias veces ya”, “El No del al fondo”, o “yo declarándome a mi mejor amiga”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.

¿Las declaraciones en público están bien?

Diversos usuarios piden que los enamorados dejen de declararse en público para meter ‘presión social’ a la otra persona. Tal vez por eso Jonatan realizó la parodia antes descrita. Sí, el joven grabó, junto a su mejor amiga, varios escenarios donde la mujer dijo, en todo su derecho, “No”.

“Pensé que era real, es fake verdad”, “si a mí se me declararán a si y no lo quisiera le diría q si, pero luego me lo llevaría a otro lado y le diría q no lo quería rechazar ahí”, “Es actuado gente”, o “casi me la creo”, es lo que se puede leer en el segundo video, donde varios usuarios descubrieron que todo se trataba de una broma.