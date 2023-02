Gabriel Porras cumple 55 años: el actor con el que Itatí Cantoral engañó a Eduardo Santamarina

Hace 55 años, nació en la Ciudad de México, Carlos Gabriel Porras Flores, conocido en el mundo artístico como Gabriel Porras. Su andar profesional ha estado marcado en producciones mexicanas y estadounidenses, estas últimas, trasmitidas en español. Fue en Tres veces Sofía, en 1999 por TV Azteca, donde Porras hizo su debut actoral, compartiendo elenco con otros grandes actores como: Lucía Méndez y Omar Fierro, entre otros.

Gracias a su trayectoria artística, ha logrado formar parte de exitosas producciones de Telemundo como Sin senos no hay paraíso, Mariposa de Barrio, La Reina del Sur y El señor de los cielos.

Gabriel estuvo casado durante 5 años con la también actriz Sonya Smith. La relación terminó en el año 2013, por infidelidades que cometió él, ya que estuvo con otra mujer durante el tiempo que estuvo con la venezolana. Al hacer pública la noticia de su divorcio pidieron respeto y dieron las gracias a todos los que han seguido su carrera.

Años más tarde, el propio Porras confesó las razones de su separación: “Yo traté de decirle ‘oye mira yo tengo estos problemas, así como hay gente que nace con inclinaciones de gusto por el mismo sexo, a mí me gustan mucho las muchachas, siempre me han gustado mucho’. Traté de explicárselo y decirle no sé si te pueda prometer fidelidad... No lo logré. Sí engañé a Sonya, por eso nos divorciamos porque yo cometí el error y nos divorciamos”, declaró.

El romance de Gabriel Porras con Itatí Cantoral

Sin embargo, uno de los romances en el que más se le recuerda a Porras es el que mantuvo con la actriz Itatí Cantoral a finales de los años 90. La propia actriz, años más tarde le reveló a Yordi Rosado que ciertamente mantuvo una relación con Gabriel aún cuando estaba casada con Eduardo Santamarina.

Durante varios años se mantuvo la hipótesis que el divorcio de Cantoral y Santamarina se debió a infidelidades de este con la también actriz Susana González, aunque la propia Itatí reveló que ella fue que cometió primero una traición.

“Ya estábamos separados, ya estábamos mal... Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, y no estaba divorciada... Ya no sé, ya estábamos mal”, comentó la estrella de televisión.

Gabriel Porras e Itatí Cantoral Foto: Televisa

Según la intérprete de Soraya en la telenovela María la del barrio, fue Porras el detonante para que terminara para siempre su relación con Santamaría, pues cuando este se enteró de todo finalizó su matrimonio.

“Firmamos el divorcio y yo terminé mi relación con Gabriel Porras, porque él supo que nunca lo quise, lo agarré como salvavidas. Yo jamás pensé que me iba a divorciar. Mis papás me educaron como “la princesa de la casa””, concluyó Cantoral.