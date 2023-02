Margarita Rosa de Francisco enfrenta el hate por su apariencia a sus 57 años

El nombre de Margarita Rosa de Francisco se encuentra en la historia de la televisión latinoamericana. La actriz colombiana conquistó al mundo con su personaje de Teresa Suárez, apodada La Gaviota, en la telenovela Café con aroma de mujer que se estrenó en 1994.

Han pasado casi tres décadas desde su estreno y los personajes siguen estando en el corazón de los latinoamericanos. La historia escrita por Fernando Gaitán y dirigida por Pepe Sánchez se convirtió en un éxito internacional y ha sido llevada a más de 20 países.

Margarita Rosa de Francisco se mantiene activa en la actuación y ha logrado un buen camino en las redes sociales, tan solo en Instagram suma más de 21 millones de seguidores.

Pero si algo aprendió la actriz colombiana, de 57 años, es que algunas redes sociales son muy agresivas y poco empáticas.

La actriz colombiana compartió cómo ha lidiado con los haters, que critican su actual apariencia física.

“Estoy sorprendida, vengo de una jauría muy salvaje que es Twitter y estoy muy agradada que aquí (TikTok) la comunicación sea distinta, porque nos agreden tanto las personas y por estos lados me siento contenta de saber que puedo tener una comunicación con ustedes de otra manera, de un modo mas amable”, compartió en su cuenta en TikTok (@margaritavasola) que tiene más de 210 mil seguidores.

La Gaviota contra el hate

Margarita Rosa de Francisco grabó Café con aroma de mujer cuando tenía 27 años. Actualmente a sus 57 año, reveló que tiene que enfrentar continuamente los comentarios sobre su apariencia, en especial sus canas y arrugas.

“Me llama la atención que en TikTok no me están gritando a la cara todo el tiempo lo vieja que estoy. Yo en este momento tengo 57 años y el espectáculo de mi propio envejecimiento es algo que no me quiero perder. No quiero ponerme más botox, ni relleno, ni nada de eso. Quiero ver y estoy curiosa de ver cómo es el proceso de mi envejecimiento y ya”.

Margarita Rosa de Francisco. (Foto: Instagram.)

La colombiana reconoció que tuvo una crisis de edad a los 40 años, pero tras la pandemia aprendió a aceptare tal como está.

“Antes cuando tenía cuarenta y pico de años sí me alcanzó a dar esa crisis de vejez y me puse relleno en los labios y botox en todas partes. Creo que desde la pandemia ya no me hice tratamiento de la piel, pero no lo volví a hacer desde que nos encerramos en casa. La pandemia me enseñó a aceptarme físicamente como estoy (risas)”, señaló en un video.