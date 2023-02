¿Quién lo necesita? Crean inodoro portátil para “una gran emergencia”

Millones de personas recorren, todos los días, grandes distancias para llegar a sus escuelas o trabajos, donde la gran mayoría utiliza el transporte público como opción, sin embargo, este suele fallar y genera grandes retrasos ¿Qué sucede cuando alguien está enfermo del estomago?

Para responder a este cuestionamiento, un grupo de personas decidió crear el inodoro portátil o baño de viaje, el cual puede llevarse de una manera muy compacta y sin generar tanto espacio. Diseñado para las excursiones o lugares donde es complicado encontrar un sanitario, este artefacto brinda comodidad a todo el que lo requiera.

Asimismo, tiene todo lo necesario para desechar las heces, guardarlo y seguir con el camino. Por alguna extraña razón, los dueños de este retrete mostraron cómo se puede usar en la calle de una ciudad , ahora ¿Qué tan extraño será realizar las necesidades en vía pública?

La grabación de los hechos se viralizó de gran manera en la red social de Instagram, donde se pueden leer mensajes como “En lo que la armo ya me cagué”, “Donde consigo uno que siempre me ando cagando en carretera”, “Me imagino que automáticamente salen unas paredes para que no te vean”, o “Yo quiero dos por favor”.