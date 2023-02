Chiquis Rivera conmovida al recordar que su hermano Johnny intentó quitarse la vida

Chiquis Rivera no pudo contener las lágrimas al recordar una importante fecha en su vida. Se trata del día en que nació su hermano menor Johnny, quien llegó a 22 años después de tantos momentos difíciles que ha tenido que superar juntos.

El 11 de febrero Johnny hijo menor de Jenni Rivera estuvo de cumpleaños y fue evidente la emoción que sintió su hermana Chiquis con esa fecha pero al mismo tiempo revivir el mal momento que vivieron justo cuando el menor de la familia intentó quitarse la vida. La cantante regional mexicana compartió un video en sus redes sociales llegando a la fibra de sus seguidores.

Los fans de Chiquis le dieron apoyo y también aprovecharon la ocasión para desear lo mejor a su hermano Johnny.

“Si es muy duro muchachos lo que ustedes han pasado y es muy difícil y duro q la vez hay en veces la vida es muy y uno dice porque me pasó a mí esto y la respuesta uno nunca la encuentra”.

“Hay que amar a la familia siempre. Más ustedes. Qué todo lo que Yenni Rivera hizo por sus hijos e hijas. Qué eran el motor de su vida. Y hoy día los tíos y los abuelos les dan la espalda”.

“Una madre siempre lleva en su corazón los retos más grandes y los más tristes de la vida de un hijo”, son algunos de los comentarios de los internautas.

La hija mayor de Jenni Rivera también publicó en su Instagram, una fotografía con su hermano y expresó: “Nunca olvidaré el día que mamá me dio una botella llena de leche y dijo: “¡Aquí! Toma a tu hijo. Mamá tiene que volver al trabajo y tú tienes que manejar los negocios aquí. Solo tenías 6 meses de edad. Ese día cambió mi vida para siempre... para mejor. Hoy, cumples 22 años y no puedo expresar lo orgulloso que estoy del joven en el que te has convertido…”, agregó.