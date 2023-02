Paquita la del Barrio: ¿Cuál es la situación de salud de “La Guerrillera del Bolero”?

El estado de salud de Paquita la del Barrio no deja de ser noticia desde que se conoció que el pasado 11 de febrero, se vio obligada a suspender el concierto que tenía previsto en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, debido a que lleva cuatro días dormida por el delicado cuadro que la viene aquejando.

En la presentación prevista, Francisca Viveros Barradas (Paquita), compartiría tarima con la Banda El Recodo, pero su aparición tuvo que ser cancelada dos horas antes y por ella estuvo la cantante Ana Bárbara. Sin embargo, su representante, Francisco Torres, ofreció detalles sobre el estado de salud de la intérprete de “Rata de dos patas”.

Torres indicó que Paquita la del barrio ha presentado intensos dolores en el nervio ciático debido a una disfunción, por esa razón, le fue colocado un parche que contiene una sustancia similar a la morfina, para ayudar al tratamiento de calmante, relajación y desinflamación del área afectada.

El vocero, aseguró que luego de una evaluación médica le recomendaron practicarle una resonancia magnética para evaluar a profundidad su caso. Expresó que el hecho de permanecer cuatro días completamente dormida no representa un riesgo para la cantante de 75 años, aseguró además que la artista se encuentra en buen estado y que el sueño es solamente un efecto secundario del medicamento.

“Lo que sucedió es lo del dolor de la ciática, el miércoles ella estaba con el dolor, me dijo ‘me duele’ le dije: ‘vengase a México y vamos a quitarle el dolor’, me recomendaron una clínica del dolor en el Hospital ABC, le explicamos al doctor todo y dijo: ‘hay que hacerle una resonancia magnética’, que nunca le han podido hacer para atacar estos puntos, dijo: ‘pero mientras vamos a quitarle el dolor, le vamos a poner un parchecito de un medicamento que es algo como la morfina, no precisamente morfina, y dijo: ‘con eso en dos días está bien’”, precisó el representante de la intérprete de “Pobre pistolita”.

Esta no es la primera vez que Paquita la del barrio presenta problemas con su nervio ciático, en otro momentos la situación ha empeorado, tanto que le ha impedido caminar con normalidad.

Hasta el momento no se saben detalles de la evolución del tratamiento ya que la cantante no se ha pronunciado en sus redes sociales.

Se espera que tan pronto se alivie y se sienta mejor de salud pueda enviar algún mensaje o video para tranquilizar a su público que manifestó preocupación cuando se enteró de la noticia.