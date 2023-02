¿Qué Pasó con Cristina Saralegui? Esto sabemos

Caracterizada como ‘La Reina de los Talk Show’, Cristina Saralegui es una de las conductoras de televisión más queridas del medio del espectáculo, pues además de su trayectoria y talento, ‘El Show de Cristina’ fue uno de los más populares y esperados por las familias de América Latina.

Sin embargo, con el paso del tiempo y por diversas situaciones, la periodista dejó de aparecer en televisión, mostrando en su momento unas que otras publicaciones realizadas en redes sociales, dejando en incógnita a sus fans, quienes siguen preguntándose si regresará o no nuevamente en las pantallas.

¿Qué pasó con Cristina Saralegui?

Ya ha pasado aproximadamente un año desde su última publicación en Instagram y más de 10 años sin aparecer en pantalla, por lo que muchos se han preguntado qué ha sido de ella durante todo este tiempo.

Fue durante una entrevista realizada por ‘People en Español’ que se dio a conocer lo mucho que le afectó el haber abandonado las pantallas de televisión, ya que esta ha trabajado desde muy joven y el estar sin hacer nada es lo que más se le ha hecho difícil.

“Me sentí mal. Me deprimí espantosamente, porque yo estoy trabajando desde que tengo 17 años. Extraño mucho, mucho, tener cosas que hacer todo el tiempo”.

Asimismo, la artista también atravesó por algunas situaciones un poco complicadas, como la muerte de su hermano Iñaqui Saralegui, lo cual hizo que uno de sus hijos cayera en depresión y ella comenzara a tener problemas con el alcohol.

“Me gustaría más hacer un especial de vez en cuando. No quiero hacer lo que ya hice. Ya después de que eres el número uno, ¿qué más vas a ser?”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido respuesta concreta si regresará o no a la pantalla chica, mientras que sus seguidores siguen preguntándose si la verán nuevamente algún día.

“¡Una pionera e icono latina! No me perdía sus shows. Hasta en uno hable como 10 segundos al responderle una pregunta estando en su público. Tremenda mujer. Me alegró mucho ver que estés pa’ lante... ¡Muchos éxitos!”.

“Ojalá y vuelva a Univisión a hacer lo que más le gusta, entrevistar a gente grande como usted, un abrazo desde Monterrey. Bendiciones infinitas”.

“Felicidades Cristina, de hecho, ahorita estaba viendo en YouTube un programa viejito, donde entrevistaste a Jaime Camil y Angelica Vale por el final de ‘La Fea más Bella’, se echa de menos tu programa. Espero regreses pronto a la tele, como tú no hay dos. Saludos”.