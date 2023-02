Natalia y Kike arman un buen equipo en “Venga la Alegría Fin de Semana”

Venga la Alegría está en plenos cambios tras el ingreso de su nueva productora Maru Silva Alvarado, quien llegó para mover la fichas con la intención de atraer a una mayor audiencia. Entre los nuevos elementos están Kike Mayagoitia y Natalia Valenzuela que forman parte de Venga la Alegría Fin de Semana.

“Estoy muy contento, siempre empezar nuevos proyectos causa mucha incertidumbre algo así como miedo, pero también causa como una adrenalina, porque al final de cuentas estamos haciendo lo que nos gusta y tratamos de disfrutar al máximo”, dijo Kike, quien forma parte de la revista matutina los días sábado, domingo y lunes.

El conductor, originario de Monterrey, ya había tenido algunas invitaciones para ingresar a TV Azteca, pero por algún motivo no se concretaban.

Venga la Alegría Fin de Semana (JAIR RAMIREZ)

“Ya me habían hablado unas tres o cuatros veces de Azteca a lo largo de 10 años. A finales del año pasado, me propusieron ser parte de Venga la Alegría y dije que sí. Tengo dos hijos, estoy casado y tenía la intención de combinar mi trabajo en Multimedios: de lunes a jueves en Monterrey y los fines de semana en Ciudad de México, pero tuve que despedirme de mi trabajo en la televisora de Monterrey, donde trabajé 10 años”, señaló el también modelo.

Muchos rumores rodean al programa matutino y el conductor habló de cómo es el ambiente de trabajo.

“Me ha tocado bastante bien y me he sentido bien arropado. En fin de semana, la mayoría de los nuevos, entramos como al mismo tiempo, por eso estamos en la misma sintonía. Todos nos llevamos bien, hay buen equipo. Mientras que entre semana ya está conformado y se entienden a la perfección, no tengo ninguna queja”, agregó.

De profesión ingeniero mecánico administrativo, el comunicador espera que su trabajo sea bien recibido por la audiencia.

Natalia Valenzuela

La mamá, conductora, actriz e influencer colombiana, también se integró a la emisión de fin de semana de Venga la Alegría.

“Es una nueva oportunidad que implica un nuevo reto. Hace tres años que me dediqué al 100% a mi familia y pues dejé a lado este tema laboral de la conducción, porque obviamente, seguí con uno de lo trabajos más demandantes y preciosos que es el de ser mama”, comentó durante la charla con Publimetro.

Con una experiencia en la televisión mexicana y colombiana; así como en realities shows como Exatlón México, ahora regresa a la pantalla chica.

“Me llena de gratitud volver a mi casa TV Azteca con gente que conozco y admiro profundamente. Todos estos años me han dado otro crecimiento, de mucha introspección, reflexión con una madurez y herramientas, que me llena saber que todo estará bien”.

Venga la Alegría Fin de Semana (JAIR RAMIREZ)

Natalia reconoció que hay nervios por la respuesta de la gente, pero se adaptó bien a sus compañeros.

“Algunos ya los conocía, admiro el trabajo de Kike, la forma en que se desenvuelve y la seguridad. La convivencia ha sido increíble, sentí buena energía y eso se reconoce mucho, porque la final esa convivencia se refleja en la pantalla. Estoy agradecida de compartir el proyecto con personas muy valiosas y queremos que el proyecto de frutos”.

Las redes sociales se han convertido en los jueces directos para saber lo que piensa una parte del público.

“El público es exigente en redes sociales que no tiene temor de expresarse abiertamente, porque al final están escudados por una pantalla. La verdad siempre he sido muy respetuosa con los comentarios, negativos y positivos. No me gusta caer en ese juego y le trato de dar una vuelta a lo malo para tomar lo positivo”, señaló la conductora.

Horario y días de Venga la Alegría Fin de Semana