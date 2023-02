Así fue como Flor Amargo descubrió que es ‘No Binaria’

Durante una entrevista realizada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, la cantante Flor Amargo dio a conocer algunas cosas de su vida personal, entre estas, el momento en el que descubrió que era ‘No Binaria’.

“Me identifico como elle y no binarie, es decir, es género fluido. Para mí esto es nuevo y sé que es un poco difícil de entender porque cuando nací era mujer u hombre, y ya”, inició explicando la cantante luego de que el periodista contara una de sus anécdotas, añadiendo además que al comienzo fue un poco difícil el aceptar lo que realmente era, pues siempre se ha tenido una perspectiva para cada género que ha cambiado con el paso del tiempo.

“No tomaban en cuentan que no nada más somos cuerpo, somos también alma, emoción, somos algo más que un cuerpo. Imagínate que eres emoción, que eres alma, pero nada más puedes elegir dos cosas… Te quieren meter en cajitas, entonces te dicen ‘O te vistes así o así’, pero yo no me quiere vestir así”, dijo, recordando también que nunca sintió que encajara en este mundo.

“Nunca encajé, y el problema era que todo mundo… El amor de mi madre era ‘Que encaje mi hija’, sin importar que yo no era nada más un cuerpo, y ese es el problema”, confesó.

¿Cómo se dio cuenta Flor Amargo de su orientación sexual?

Luego de hablar un poco sobre su vida, la artista explicó que sus emociones varían, por lo que requiere de un traje que exprese lo que siente en el momento. “Mis emociones me piden expresarme diferente, hoy necesito de un traje para expresarme, de un pantalón, hoy quiero verme así. ‘No, no puedes, machorra, lesbiana’, y entonces te sientes excluido y te suicidas, dejas de vivir… Yo no sabía vivir, caí en problemas de adicción. ¿Cómo voy a encajar en este mundo?”, dijo.

De esta manera, agregó que todo se aclaró en el momento que conoció el feminismo pues, aunque en primera instancia lo veía como un “horror”, ahora agradece por ayudarle a descubrir un sitio donde encajar.

“Lo primero que yo descubrí fue el feminismo, yo las veía y decía ‘Qué horror las feministas, sigamos bailando’, pero cuando dije ‘¿Cómo es posible que no vayas a la marcha del 8 de marzo? Acuérdate que no puedes salir, que desde los 6 años sufriste abuso’. Entonces empecé a ver el feminismo y de repente abrí una puerta que decía ‘Tantos años estuve tratando de encajar en este cuadrito cuando existe un universo’”.