Daniel Bisogno vuelve a ser el centro de críticas: ¿cuál es la razón?

El programa Ventaneando sigue provocando una serie de reacciones en un sector de los mexicanos tras las críticas que ha recibido por los comentarios que hace de algunas figuras del entretenimiento, como es el caso de Yuridia.

Las redes sociales se han vuelto en la plataforma para “ventanear” a los conductores del programa de espectáculos, liderado por Pati Chapoy, junto a Pedro Sola y Daniel Bisogno.

Luego que la periodista ofreciera una disculpa a Yuridia, fue la propia Chapoy que durante la emisión de este miércoles mostró cierta molestia por que siguen los comentarios negativos para el equipo.

También, durante la transmisión y al trata de ir contra el uso de las redes por la promoción del odio, Daniel Bisogno tuvo un error durante su intervención.

“... Pero eso se va a acabar pronto, ahora que compró Twitter Steve Jobs (...), las redes sociales que bueno que existan pero tienen que estar respaldadas por tu nombre, tu cara y quién eres”, dijo el comunicador, al confundir al fundador de Apple con Elon Musk.

#Ventaneando 😂No sabía que *Steve Jobs* muerto desde 2011 había comprado twitter.

¿Lo hizo por medio de la ouija o que?

Para *Daniel Bisogno* quien será *Elon Musk*? pic.twitter.com/sPYMGwGznf — cloudy 🌧🎈 (@Nubiap38) February 15, 2023

“Steve Jobs desde el cielo así de...”, “Bisogno no sabe siquiera quien es el dueño de Twitter y se atreve a mencionar a Steve Jobs que ya murió y fue fundador de Apple! ¡Oseaaaa ni como ayudarles!”, “Como si no lo señaláramos! Ustedes son los que causan mal, su trabajo es el chisme y vivir de calumnias. No entienden que no entienden”, “Steve Jobs siendo CEO de Twitter vía Ouija”, “Comentarios súper desatinados… y aquí también nos quejamos de la inseguridad… pero está bien que ya no se tolere la gordofobia en ningún lugar”, “Y Steve Jobs está con Diosit9, ni una cosa saben decir bien”, agregaron otros internautas.