¿Lo viste?, Paul Walker aparece en tráiler de ‘Rápidos y Furiosos 10’

Este viernes 10 de febrero se dio a conocer el primer adelanto de ‘Rápidos y Furiosos 10′ en donde se incluyen nuevos personajes reconocidos, como: Brie Larson y Jason Momoa, dejando a todos impactados, ya que no esperaban que este último fuera el nuevo villano de la saga.

Sin embargo, no solo eso sorprendió a los fanáticos del film, pues a pesar de que en una de las películas se dejó claro que ‘Brian O’Conell’ ya no sería parte de esta historia, ahora vuelve a aparecer en el tráiler, dejando a todos en expectativas de si podrán o no incluir en esta nueva entrega al personaje que fue interpretado por Paul Walker.

Cabe resaltar que el actor falleció en el año 2013, pero al momento de realizar ‘Rápidos y Furiosos 7′ se pudieron agregar algunas escenas en donde este aparecía gracias a la ayuda de sus hermanos y agregando algunos efectos para poder completar el film.

¿De qué se trata la escena?

‘Rápidos y Furiosos’ ha sido una de las películas con más audiencia desde hace tiempo, sobre todo por el hecho de unir la acción, el drama, el amor y la importancia de la familia en una sola producción.

De esta manera, al igual que en las entregas anteriores, Vin Diesel será el protagonista y director de la misma, en donde nuevamente se resaltará la importancia de la unión familiar y se revela el verdadero temor de Toretto: “Perder a las personas que ama”.

Durante este pequeño adelanto, se presenta una imagen en donde aparece Paul Walker durante unos segundos, en donde se encuentra en una camioneta rodando dos cajas fuertes, logrando así unir una escena de ‘Rápidos y Furiosos: 5in Control’, con el adelanto de esta nueva parte de la película, realizando de manera un pequeño, pero emotivo homenaje a este gran actor que desafortunadamente perdió la vida en el año 2013, demostrando que siempre lo recuerda a pesar de que este suceso ocurrió hace casi una década.

La parte número 10 de esta saga se estrenará el próximo 9 de mayo en Estados Unidos, un poco antes de lo esperado por la audiencia.