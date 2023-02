Días atrás, la periodista mexicana Pati Chapoy, mediante su canal de YouTube, realizó varios comentarios donde criticaba el cuerpo de la cantautora Yuridia, por lo que rápidamente el clip se viralizó en redes sociales y llegó hasta las manos de la intérprete.

Pati Chapoy realiza comentarios ofensivos en contra Yuridia. / Foto: Instagram (Captura de Pantalla)

Sin embargo, las redes sociales no olvidan y comenzaron a surgir nuevos clips de varios años atrás donde tanto Pati Chapoy como el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ criticaban el aspecto de la cantante mexicana.

Pati Chapoy realiza comentarios ofensivos en contra Yuridia. / Foto: Instagram

Tras esto, Yuridia tomó sus redes sociales y rompió el silencio, “Hasta ahora no saben reconocer el daño que le pueden hacer a una persona, a toda una familia. Contemplé morirme porque yo pensé que dejar de existir era lo mejo, jamás se van a hacer cargo porque siempre van a preferir echarle la culpa a alguien por ser débil en lugar de cambiar. Se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente”, expresó la sonorense mediante su cuenta de TikTok.

Asimismo, solo tuvieron que pasar varios días para que Pati Chapoy ofreciera una disculpa pública, “Quiero hacer una disculpa sincera de la expresión que emití, jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que hemos hecho a través de ‘Ventaneando’”, dijo la periodista.

Exhiben a Andrea Escalona tras realizar comentarios gordofóbicos en contra de Yuridia

Sin embargo, solo tuvieron que pasar varias horas para que internautas notaran que no solo el programa de TV Azteca realizó comentarios ofensivos hacía la intérprete de ‘Ya Te Olvidé', sino también la presentadora de televisión, Andrea Escalona.

Exhiben a Andrea Escalona tras realizar comentarios gordofóbicos en contra de Yuridia. / Foto: Instagram

“Todos los trabajos merecen respeto Yuridia, yo no sé qué te pasó a ti, yo te conocí en ‘La Academia’ como una niña sencilla, linda y está cosa que acabo de ver, no se parece nada en lo que yo pensaba de ti, además estabas bastante pasadita de kilos. Yo creo que le hicieron un Photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista, donde se veía espectacular, porque realmente acabamos de ver la imagen y no estás así”, expresó Andy Escalona.