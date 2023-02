Depeche Mode confirma concierto en México: ¿cuándo salen los boletos?

Depeche Mode se volvió tendencia ante los rumores de su visita a México. La banda tiene un nuevo disco, el decimoquinto de su carrera, titulado Memento Mori. El álbum llegará durante la primavera a través de Columbia Records, con ello la gira mundial Memento Mori 2023.

© AFP ImageForum. Imagen Por: (Dave Kotinsky/AFP)

Una simples palabras como “All I ever wanted. All I ever needed Is here in my arms”, generaron una ansiedad entre los seguidores de Depeche Mode cuando Ocesa Rock decidió compartir la canción Enjoy the silence en Twitter.

Muchos rumores habían sobre su inminente visita, pero al parecer se filtró en redes, porque ya se mencionaba esa fecha del 21 de septiembre.

La última visita de la banda a México fue en octubre de 2009 con su gira Tour of the Universe con la que ofrecieron cuatro conciertos: dos en la Ciudad de México, una en Monterrey y otra más en Guadalajara.

29 new shows just announced.



On sale next week.



Details: https://t.co/rJtl0RFsdy pic.twitter.com/jnOMZnZMdA — Depeche Mode (@depechemode) February 16, 2023

Depeche Mode es una banda británica de música electrónica formada en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan.

Hay que recordar que el tecladista Andy Fletcher, murió a los 60 años, en mayo de 2022.

Enjoy The Silence.

1990

33 Años

Depeche Mode.



Que viejos estamos, Martha! pic.twitter.com/kNs5g9pkdX — Karina (@blkmb7117) February 6, 2023

¿Quiero ver a Depeche Mode por cuarta vez?



Si, creo que si.



¿Quiero ver a Kraftwerk por séptima vez?



Si, creo que si.



¿No tengo dinero? No, no tengo. — Hugo Corona De Luna (@2shy) February 16, 2023

Llegará con nuevo disco

Actualmente promocionan el sencillo Ghosts Again, Depeche Mode, su próximo álbum de estudio que saldrá el 24 de marzo.

Los miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll ahora emprenderán una gira colosal de 76 fechas: su gira número 19 y la primera en más de cinco años.

Para la gira Memento Mori, la banda se asociará una vez más con el fabricante de relojes de lujo Hublot para apoyar los esfuerzos de caridad relacionados con la gira.

¿Cuándo iniciará la preventa?