¿El fin del mundo? Viajero del tiempo afirma que en dos meses los extraterrestres conquistarán la Tierra

Los objetos voladores no identificados (ovnis) fueron tendencia por varios días después de que Estados Unidos y Canadá confirmaran el derribo de un aeronave no tripulada. De inmediato, los internautas comenzaron a teorizar con la llegada de seres extraterrestres, sin embargo hasta el momento ambas naciones no han ratificado la presencia de algo similar.

Para aumentar el peso de los seres inteligentes ajenos a este mundo, un usuario de la plataforma china, TikTok, afirmó ser un viajero del tiempo y advirtió que, en dos meses, los extraterrestres conquistarán la Tierra . Sí, como la canción de Tatiana: “Los marcianos llegaron ya”.

Eno Alaric (@radianttimetraveler), emitió el mensaje en un clip de 20 segundos, donde afirma que todo sucederá este año. El hombre afirma venir del año 2671, por eso, comparte diversas premoniciones en cuenta que tiene más de 200 mil seguidores en la aplicación más descarada del mundo. ¿En qué fecha ocurrirá la invasión?

Eno expresó que los alienígenas tocaran tierra el próximo 23 de marzo y que solo un puñado de personas sobrevivirán gracias a otro extraterrestre conocido como ‘el Campeón’: “Una especie alienígena muy hostil viene a recuperar la Tierra, no ganaremos. Otro alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros. El 23 de marzo de 2023, unas 8.000 personas serán llevadas a otro planeta habitable”, afirmó el internauta.

Hasta el momento, la grabación suma miles de reproducciones donde se pueden leer mensajes como “Entonces no tendré que pagar el préstamo del banco ufff de la que me salve”, “Estoy de cumple el 21 así que a celebrar que el mundo se va acabar gente!!!”, o “y yo preocupado por la deuda en el banco”.