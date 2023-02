Lorenzo Figueroa, el hijo de Chayanne, emprende su camino como modelo y empresario con su línea de ropa

No le gusta el canto, tampoco el baile como a su padre, Chayanne, sin embargo, Lorenzo Figueroa también decidió ser una figura pública y recientemente debutó como modelo y diseñador de su propia marca de ropa a la que ha llamado Stamos Bien.

Ser hijo del famoso intérprete de temas como “Provócame” o “Tiempo de vals” lo ha impulsado en sus redes sociales y poco a poco a logrado escalar en la industria de la moda. Hace poco participó en la Semana de la Moda de Nueva York con su línea textil.

“Uno tiene que hacer de todo en este tipo de industrias, como tienes que mostrar cara, tienes que ser empresario, modelo, diseñador y quiero hacer todo eso para que la gente sepa que puedo hacer estas cosas”, dijo durante una entrevista con Telemundo.

Lorenzo, también precisó que la idea de diseñar ropa nació luego de salir de la universidad. A su corta edad se mostró interesado por desarrollar un proyecto que representara a la gente de América Latina.

Confesó que su padre, “estaba súper orgulloso, estaba súper feliz de que yo estaba haciendo algo con este tipo de cosas. Como papá y como mejor amigo me da muchos consejos”.

El joven que actualmente tiene 25 años de edad se graduó en la carrera de Negocios y Finanzas en Florida, pero en 2021 se inició en el campo de la moda.

Algunas anécdotas refieren que él con sus amigos compraron las telas y desarrollaron lo que deseaban con la marca Stamos Bien, por el momento ofrecen gorras, abrigos, T-shirts y sudaderas para hombres y mujeres.

Chayanne su mejor consejero

En una entrevista ofrecida para El Nuevo Día, Lorenzo Valentino Figueroa, dijo que su proyecto de ropa surgió por la necesidad de representar sus raíces.

“Esto es una experiencia nueva. Empecé estudiando Negocios en la universidad porque quería hacer algo mío. No sé cantar ni bailar muy bien. Eso no es lo mío. Eso es de mi hermana (Isadora) y mi papá. Si yo canto solo sería en la ducha. No canto nada. Quería hacer algo propio, quería representar la cultura latina y que fuera con un mensaje positivo y nosotros William y Luigi que son mis dos mejores amigos, decidimos hacer la línea de ropa”, explicó.