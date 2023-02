Hermana de Karol G rompe en llanto y revela como se siente tras dar a luz

Hace aproximadamente 6 meses, la hermana de Karol G, Verónica Giraldo Navarro dio a conocer públicamente su embarazo, mostrando suma felicidad y revelando un poco después que sería una niña a la cual la llamaría Sophia.

De esta manera, la joven que se ha destacado en redes sociales como maquilladora, compartió una fotografía en la que aparecen sus hermanas y su hija, confirmando de esta manera su nacimiento. La cara de felicidad de las tías no tenía comparación, causando ternura al ver la unión que mantienen las 3 como familia.

Sin embargo, recientemente los seguidores de la influencer se mantuvieron preocupados al ver que no todo ha sido como se pinta en internet pues, si bien es cierto que la pequeña ha traído felicidad a su familia, también vale resaltar lo agotador que pueden ser los primeros meses y los cambios que puede tener una madre en ese tiempo, tanto en su cuerpo, como en su manera de llevar las cosas.

De esta manera, Verónica se mostró invadida de mucha tristeza, haciendo saber a sus fans lo que está pasando en este momento.

“No soy de mostrarme así, pero desafortunadamente desde hace ocho días me ha cambiado todo. Estaba súper bien, yo estaba tranquila, feliz, disfrutando del proceso de Sophi, de todo lo que me rodeaba, pero después de que tuve a Sophi no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Cada vez me sentía más sola o me siento sola sabiendo que lo tengo todo, no me siento bien, no me siento tranquila”, dijo la hermana de Karol G.

Durante su explicación, la maquilladora no pudo contener el llanto, indicando que a pesar de tener todo y de contar con el apoyo de su familia, es difícil evitar sentirse de esta manera.

“En mi mente pasan muchas cosas aun sabiendo que tengo gente alrededor, me siento muy triste, veo mi cuerpo y no es igual; sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy triste... No sé si a muchas mamás les pasa, pero a mí me ha pasado, sé que algunas mamás se identifican conmigo porque me han escrito, me han dicho lo mismo: me siento muy triste. No me quiero sentir así, pero es imposible no sentirlo porque sé que di a luz, que el cuerpo debe estar cambiando, que siento un vacío en mi panza, que siento muchas cosas”, comentó.

Cabe resaltar, que en su momento Verónica explicó la sorpresa que se llevó al saber que estaba embarazada, catalogándolo como “un milagro de Dios”, ya que hace un tiempo fue sometida a una cirugía muy grande en su matriz, por lo que los médicos aseguraron que podía quedar estéril.

“... Esto es una gran bendición... para mí esto es un milagro de Dios porque hace tres años a mí me hicieron una cirugía muy grande en la matriz, en el útero y a mi mamá le dijeron que posiblemente yo podía quedar infértil. Yo he tenido una enfermedad toda mi vida que es endometriosis... y es muy difícil quedar en embarazo; yo he estado con muchos ginecólogos y la mayoría me decían: No puedes tener hijos, tienes que hacer tratamientos”, dijo en ese entonces.