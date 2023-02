Isabel Madow revela la humillación que sufrió al subir 30 kilos después de dar a luz

Isabel Madow ofreció hace poco una entrevista donde recordó la dura época que vivió tras dar a luz, pues llegó a subir mucho de peso y, por ello, fue víctima de bullying por parte de la prensa y las personas en las redes sociales.

Aunque aclara que nunca dejó que los comentarios negativos contra su cuerpo la afectaran, lo cierto es que no fue sencillo para ella que, por tener sobrepeso, las personas la atacaran y denigraran de una manera tan cruel.

“La crítica es fuerte y la gente puede ser muy cruel; a mí me dejaron de dar trabajo, me dijeron de todo, incluso que era un puerco”, confesó Isabel Madow, y destacó lo importante del amor propio.

Isabel Madow reveló que tardó tanto en bajar los 30 kilos porque no recurrió al bisturí

A Isabel Madow le molesta que digan que bajó tanto de peso debido al bisturí, porque la realidad es que le costó mucho esfuerzo y dedicación lucir como se ve actualmente.

Con sexy fotografía Isabel Madow demuestra que no está gorda https://t.co/zUgZYIzKF5 pic.twitter.com/SZ9PcZkUyi — Shipper 4 Ever (@_shipper4ever_) May 27, 2018

“Me costó cuatro años regresar a mi peso sin operarme, con mucho esfuerzo, cambié de hábitos, sin contar que tuve que enfrentar el bullying y muchas ofensas que me hicieron los medios”, detalló la conductora.

Admitió que se subió los párpados, pero fue un procedimiento que no requirió anestesia, y que sí se inyectaba bótox, pues no le gustan las arrugas. Además, alegó que les tiene pavor a las cirugías estéticas, pues teme no volver a despertar.

Isabel Madow contó que tuvo que someterse a varios procedimientos quirúrgicos para remover los quistes hemorrágicos que tenía, y así poder quedar embarazada, y en la última operación sufrió una hemorragia tan grave que casi perdió la vida.

También contó que sí se operó su zona íntima para que luciera “como nueva”, pero lo hizo para ella, ya que lleva años sin pareja.