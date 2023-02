¿Quién tuvo la culpa? Motociclista atropella a mujer en cruce peatonal

Las cámaras de videovigilancia ayudan en los accidente vehiculares, pese a esto, día con día las autoridades atienden un gran número de llamadas para apoyar en la resolución de los conflictos. Sin embargo, en las últimas horas se comenzó a viralizar el debate por una grabación que muestra el choque entre un motociclista y una mujer, misma que transitaba por un cruce peatonal .

Araceli Benítez es la usuaria de Twitter que compartió el video donde se ve cómo una mujer intentaba cruzar una avenida. Al notar la presencia de una moto, la mujer se mantuvo inmóvil para que el conductor cambiara su rumbo o disminuyera la velocidad y así evitar un accidente.

Ouch! ¿Quién tiene la culpa?…

pic.twitter.com/VjCLPhtiQy — Araceli Benítez✨ (@aracelibs) February 12, 2023

Pese a tener esto en mente, el hombre siguió su camino y chocó con la peatona. En el clip se observa cómo la mujer fue atropellada por el hombre, mismo que también salió volando. Hasta el momento, la hechos suma más de un millón de reproducciones. Diversos internautas comenzaron a cuestionarse quién tuvo la culpa, generando opiniones divididas.

“El motociclista, claramente se ve que la señora se detuvo al no saber si iba ir en que sentido la moto (ella inicio su cruce y en la zona de cruce) ; asumió que el motociclista iría viendo AL FRENTE, pero no fue así, el motociclista iba perdido. 100% culpable”, “La señora: Ni modo que me atropelle. El motociclista: Ni modo que no se quite”, o “Ambos, pues uno no tuvo la pericia de esquivar o frenar, mientras que la otra imprudente se detiene casi a mitad de la calle”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.