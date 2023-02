Francisca Lachapel recibe críticas por su cabello, así contestó la presentadora

Fuertes críticas ha recibido Francisca Lachapel en su cuenta de Instagram. La exreina de belleza, presentadora de televisión, actriz y comediante dominicana nacionalizada estadounidense, ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina, se ha visto en la obligación de responder a algunos de sus seguidores que han enviado mensajes poco favorables por su corte de cabello.

A principios del mes de diciembre, la conductora de ‘Despierta América’, quiso cortarse el cabello en pleno programa y dejarlo rizado. Sus seguidores y los presentes quedaron sorprendidos por la decisión.

Este paso para la dominicana significó mucho ya que admitió que creció sintiéndose “fea” por la naturaleza de su cabellera.

Así opinaron sus seguidores

Luego de publicar una fotografía acabada de levantar, donde expresa: “Las mamás necesitamos muuuuuchoooo café en las mañanas. Feliz día mi gente linda…”, agregó Lachapel.

Sus seguidores le enviaron mensajes por el corte de cabello.

“Creo que debe darle forma a tu pelo esta bonito pero debe arreglarlo mejor perdona no quiero hacerte sentir mal te admiro y respeto”, “Eres bella pero tu pelo largo hace verte más hermosa cuando te volveremos a ver con tu pelo largo?”.

“Jamás te he criticado para mal me pareces hermosa única, pero la verdad que ya ese cabello no se te ve bien”, “Jajajaj DA RISA QUE FRANCISCA HABLA DE QUE LAS MAMÁ NECESITAMOS MUCHO CAFE POR LAS MAÑANA. Y TODAS MATANDOSE POR EL CABELLO JAJAJAJJA DIOS NO SE UBICAN”.

“Panchita por favor pelate al rape mira ese pelo son alambre pua, ponte una peluca dile a Yomary q te haga algo en esa cabeza please”, agregaron algunos de los internautas.

Sin embargo, lo que nadie imaginaba es que Francisca le iba a responder a las criticonas. “Me acabo de levantar. No tengo nada arreglado a esta hora, jajaja; pero gracias.¡Lo sé reina! Gracias, gracias por el tip”, respondió.

Francisca ha mencionado en semanas pasadas que esperara que su cabello vaya creciendo y tomando su forma original.