Laura Bozzo enseña un look elegido por su hija Alejandra y enciende redes sociales

Las redes sociales han sido testigo de las críticas que ha recibido Laura Bozzo por su físico y edad, indicando que a sus 70 años de edad no debería vestirse o salir públicamente como si “aún tuviera 30″, además de alegar que abusa mucho del filtro en sus fotografías.

Le puede interesar: Laura Bozzo joven y sus fotos en bikini

Por este motivo, la peruana nuevamente realizó una publicación en donde se muestra con un traje se seda color gris de pantalón ancho y un Crop Top junto a una un saco del mismo tono que le combina de manera perfecta con el conjunto que sería utilizado para la gana de La Casa de los Famosos.

“¡Escándalo! ¡Soy un escándalo! Ya en camino para la 4ta gala de ‘La Casa de los Famosos’, ya me imagino las críticas: ¡HORROR la momia sin ropa! Me vale, me amo y me encanta que me ataquen… Nos vemos no sé lo pierdan”, escribió Bozzo en la descripción del post realizado en su cuenta personal de Instagram, junto al video donde modela con el outfit diseñado por Carmen Steffens, elegido por su hija Alejandra, a quien en el fondo se escuchaba decir que lo utilizara sin el saco.

La reacción de los internautas

De esta manera, Laura Bozzo sorprendió a sus más 800 mil seguidores, quienes de manera inmediata reaccionaron con opiniones divididas en la publicación de Instagram.

“Ya estás muy viejita para esa vestimenta”.

“Viejita payasa, tiene más arrugas que canas”.

“Muy viejita para ese vestuario”.

Escribieron algunos de los usuarios, mientras otros, intentaron defenderla.

“Estas regía Laura, lo que hablen no te interesa, lo importante es que te guste y punto”.

“¡Que regia! Llegar a su edad con ese carisma y ese cuerpazo. Ni tía Laura, un fuego”.

“¡Divina a mil! La gente es muy envidiosa. Tú sigue reinando con tu seguridad, con tu forma de ser y suerte con los demás”.