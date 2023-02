Luisito Comunica podría enfrentar repercusiones por su reseña del AIFA

Dices algo malo = LE PAGARON POR HABLAR MAL



Dices algo bueno = LE PAGARON POR HABLAR BIEN



Y luego me preguntan por qué no grabo tantas cosas de México; todo lo vuelven político 😅



No, no me pagaron. Ninguna necesidad tengo yo de recibir dinero del gobierno. Cómanse una polla.