Mexicana va por el título de Top Model of the World en Egipto

Mariana Macías Ornelas, de 26 años, es la jalisciense que representará a México en la edición 29 del certamen Top Model of The World, que se llevará a cabo el 3 de marzo en Egipto. Originaria del municipio de Chapala, ganó el título Miss Jalisco en 2020, que le permitió conseguir al año siguiente al concurso Miss México, donde ganó la presea como Miss México Grand. Gracias a esto, representó a México en el concurso Miss Grand Internacional 2021, en Tailandia.

“En el 2021 fue la final nacional de Miss México en donde participé representando al estado de Jalisco. Yo soy de Chapala y ahí logré ser ganadora para ir a Miss Grand International, eso fue en diciembre del año pasado. Ahora estoy feliz de poder representar a mi país del otro lado del mundo”, compartió Mariana.

Para la modelo mexicana, un concurso representa como un juego de resistencia, tanto físico como emocional.

“En los concursos de la actualidad lo importante es lo interno no tanto el concurso. La resistencia es muy importante, porque es una carga emocional muy fuerte, por eso es importante estar bien preparada. Me gusta hacer meditación, escribir o grabar algunos audios simplemente para tener bien claro los objetivos y a dónde quiero llegar. Estar ahí no es nada más por el ego de decir: ‘estoy aquí', sino lograr impactar a algunas personas o inspirarlas”, añadió.

“Los concursos han estado cambiando mucho y creo que todas las mujeres tenemos tantas cualidades que podemos llevarlas con orgullo. Hoy en día no solo se califica la belleza física” — Mariana Macías, representante de México

Mariana tiene la visión de ser una mujer empresaria y junto con su familia están impulsando su propia marca para competir en el mercado del chocolate premium.

“Soy una mujer llena de retos y sueños. Busco tener la mejor inversión para mi familia y en el aspecto personal desarrollar todas mis inquietudes. Desde hace un tiempo he estado trabajando en algo y la competencia más grande ha sido conmigo misma. El poder valorarme y aceptarme tal cual soy, el dejar de ser tan dura conmigo de repente y ser más flexible, eso me ayuda mucho. Mi reto más grande el controlar mis pensamientos, el dejar de sabotearme, ese ha sido el reto más grande”, dijo.

Mariana García Ornelas. (Foto: Iván Rizo.)

¿Qué es el Top Model of the World?

En el concurso internacional participan 48 mujeres de diferente países, donde tienen diferente etapas, como la parte de traje típico, entrevista, proyecto social, traje de baño y gala. Es un certamen anual patrocinado por World Beauty Organization para elegir a la modelo más talentosa entre candidatas de diversos países. Se califica no solamente su belleza, sino principalmente su estilo, seguridad, pose y trabajo de pasarela.

“Es muy parecido a Miss Universo y ya llevamos dos semanas de concentración. Tuve que aprender un poco las costumbres y la cultura de Egipto. Me gusta mucho lo que está haciendo el concurso internacional, porque ellos respetan mucho las tradiciones de donde venimos”.

¿Cuándo será la final y dónde se transmitirá?