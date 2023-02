Pedro Pascal se gana la ovación mundial por su extraordinaria actuación en el sexto episodio de ‘The Last of Us’

The Last of Us Serie de HBO protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey

‘The Last of Us’ estrenó este domingo su sexto episodio. La serie que se transmite por HBO y HBO Max acapara la atención de millones de seguidores en el mundo entero. Bella Ramsey como ‘Ellie’ y Pedro Pascal como ‘Joel’ se lucen en una brillante actuación en la adaptación del videojuego de PlayStation.

El talento de Pedro Pascal nunca ha estado en duda, pero el mismo actor chileno se encarga de recordar constantemente de lo que es capaz de lograr frente a las cámaras y el grito de ¡Acción!

Durante el desarrollo de los primeros cinco episodios se mostró como un forastero experto en armas y peleas al que es muy difícil de vencer en un combate, incluso si eres un monstruo infectado con un virus que mejora tus habilidades.

Es más de lo que se ha visto de Pedro Pascal en producciones como Narcos (Netflix), The Mandalorian (Star Wars/ Disney+) y Game of Thrones (HBO).

Sin embargo, en el sexto episodio de ‘The Last of Us’ se mostró en una faceta sentimental, en la que sin dar un solo golpe o hacer algún disparo, mantuvo a la audiencia hipnotizada durante los 58 minutos que dura el capítulo.

“Ya quiero ver a Pedro Pascal nominado al Emmy por el episodio 6 de The Last of Us. Lo dio todo, Joel mostró sus verdaderas emociones y te rompe el alma. Bella Ramsey no se queda atrás. Han formado una química perfecta”, dijo una seguidora en Twitter, según reseña el sitio web Milenio.

Los fans expresaron en Twitter la extraordinaria actuación de Pedro Pascal con mensajes y memes referentes al episodio 6 de ‘The Last of Us’.

TLOU sigue siendo una serie que brinda momentos tan emotivos y lleno de significados ❤️



Este episodio, en especial, me ha gustado bastante y he conectado mucho con el Joel de Pedro Pascal 😄



EL FINAL 😦#TheLastOfUs pic.twitter.com/G74yHeBdKg — Mundo Vengador (@IniciativaV) February 21, 2023

Lo de Pedro Pascal es absolutamente increíble.



Lleva toda la serie dando un recital, pero lo de este episodio ha sido otro nivel. ¿Se acaba de asegurar el Emmy? Para mí sí. Qué actor. Qué hombre.#TheLastOfUs | #TheLastOfUsHBO pic.twitter.com/Lq7a3hTxO3 — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) February 21, 2023

El Joel de Pedro Pascal en el nuevo episodio de #TheLastOfUs ha sido una auténtica burrada.



En su simple mirada se veía lo vulnerable que puede llegar a ser y el miedo que puede llegar a tener, un desarrollo espectacular construyendo a un personaje con miedo a perder lo que ama. pic.twitter.com/XufBGE2AMv — Un DCinefilo (@UnDCinefilo) February 20, 2023