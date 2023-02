TikTok: filtro remueve sentimientos hasta las lágrimas por dar una mirada al pasado

Mucho pasa por TikTok, desde videos graciosos, música, memes, entrevistas, personajes virales pero también hay espacio para la reflexión, el debate y momentos que generan una serie de reacciones. Los filtros se han convertido en una especie de herramientas para transformarse en otra persona, hacer algunos retoques en nuestra apariencia o “colgarse” de una tendencia.

Pero hay un efecto en especial que está generando un fenómeno lleno de contrastes, bajo el nombre de “Mirada adolescente”, la persona que se observa en la pantalla tiene la posibilidad de volver a sus 15 años, con solo un clic.

Filtro se vuelve viral por su nostalgia. (Foto: TikTok.)

La plataforma se ha llenado de miles de historias, de mujeres y hombres, que al verse reflejada su juventud no pueden evitar soltar las lágrimas, ya sea de felicidad o por la añoranza de la eterna juventud.

“No es la imagen es todo el recuerdo que trae la misma”, “Juventud divino tesoro”, “Muchas me han hecho emocionar”, “Le piden perdón o les dicen te amo a su imagen de joven, cuantos sentimientos encontrados”, “Duele ver cómo envejecemos, y es que tiene sentido cómo la vida pasa tan rápido y la apariencia cambia”, se lee en los comentarios de TikTok.

Usuarios hacen una mirada al pasado por segundo para volver a ver su rostro adolescente, es un especie de cumplir un sueño.

“No me duele envejecer, me duele no haber hecho muchas cosas que no hice en mi juventud”, “Que loco es envejecer “, “Este filtro me hizo recordar bello momentos de mi adolescencia, una etapa llena de miedos y alegrías. El filtro me llevó a las lágrimas por ver reflejada mi vida en 30 segundos”, comentaron otros.

