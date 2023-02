Cachorro llora por llamada de atención de abuelita

Los perritos son, para muchas personas, el mejor amigo del hombre. Existen una gran cantidad de vides que prueban las grandes acciones que realizan los peludos por sus amos, sin embargo, nadie duda que son animales muy juguetones que pueden hacer grandes desastres en el hogar. Tal como Pancho, cachorro que tuvo que ser regañado por una abuelita por todo lo que hacía.

Magaly Yarabyth es una usuaria de TikTok que compartió, mediante su cuenta personal, la llamada de atención que realizó su familiar a la mascota del hogar: “Tienes que portarte bien Pancho. Si vas al cuarto de Loy, el Loy empieza: Pancho, deja mis calcetines; Pancho no saques papeles del baño”, son las palabras de la mujer al perrito de solo dos meses.

La señora le preguntó al can si quería que se deshiciera de él o si quería que lo regalaran, mientras que Pancho observaba fijamente a su ama. Después de unos minutos de conversación, el cachorro comenzó a lagrimear: “Te estoy regañando bien. No me gustan que te regañen”, fueron las palabras de la dama antes de abrazar al animal.

Magaly insertó en el video “El premio para el perro más dramático es:”, haciendo alusión a Panchito, quien se ganó el amor de millones de internautas. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 18 millones de reproducciones, donde se pueden leer mensajes como “No sé quien es mas afortunado, la abuelita por tener a pancho o pancho por tenerla a ella”, “Ay Pancho, ya entiende Pancho porfavor”, o “cadena de oración para que el Pancho haga caso”.