Conductor atropella a hombre que intentó huir de perro

Las mascotas son seres vivos que deben ser cuidados por sus dueños. Desafortunadamente, hay muchas personas que maltratan o ignoran a sus animales, quienes en algunas ocasiones provocan accidentes a terceros, tal como el hombre que fue atropellado por un camión.

Te recomendamos: ¡Defendió a su hija! Madre frustra robo y lesiona a ladrón

Ángela Frías es una usuaria, de la red social Twitter, que compartió la grabación de una cámara de seguridad en la que se observa cómo un perro descansaba en la banqueta sin algún tipo de correa. Tras algunos segundos de grabación, el can observó la caminar de una persona. Al desconocerlo, el animal le ladró al peatón, mismo que intentó huir del lugar.

Al estar cerca de una avenida muy transitada, el hombre fue atropellado por un conductor, quien jamás imaginó que el sujeto bajaría de esa manera. En la grabación se ve cómo el pobre joven voló por algunos metros para después caer en el mismo lugar. El perro se mantuvo inquieto sin saber qué es lo que había provocado.

El video cuenta con la fecha del 16 de junio de 2021, sin embargo, Ángela ocasionó que el suceso se volviera a viralizar en la red social perteneciente a Elon Musk; la usuaria solo colocó: “¡PÓNGALE CLASIFICACIÓN JURÍDICA!”. Hasta el momento, el clip suma más de dos millones de reproducciones.

Sigue leyendo: Adrián Marcelo da mil pesos a abuelita por fumarse un toque