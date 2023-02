Andrea Escalona ofrece disculpa a Yuridia: “lamento si te hizo sentir tal o de cual manera”

El tema Yuridia sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Las opiniones sigue generando un debate entre los internautas, sobre todo al ventilarse ataques en torno al bullying, gordofobia y comentarios sobre la apariencia física.

La presentadora de televisión Andrea Escalona se suma a la lista de personas que han realizado comentarios ofensivos contra Yuridia.

“Todos los trabajos merecen respeto Yuridia, yo no sé qué te pasó a ti, yo te conocí en La Academia como una niña sencilla, linda y está cosa que acabo de ver, no se parece nada en lo que yo pensaba de ti, además estabas bastante pasadita de kilos. Yo creo que le hicieron un photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista, donde se veía espectacular, porque realmente acabamos de ver la imagen y no estás así”, fue el comentario que hizo en un video que se viralizó.

Pide disculpa en “privado”

Ahora, la conductora tuvo que aceptar que se equivocó en el tema de Yuridia.

“Te ofrezco otra vez una disculpa, no estuvo bien y lamento si te hizo sentir tal o de cual manera y este es mi teléfono por lo que necesites para lo que necesites”.

La conductora de Hoy señaló que ya pidió perdón en privado a Yuridia tras la difusión del video que molestó a una parte de la sociedad.

