Esta es la escena de “Candy Candy” que se ha hecho viral en las redes sociales

“Candy Candy” es uno de esos animes clásicos que marcó la infancia de varias generaciones, debido a las constantes repeticiones que se hicieron, y siguen haciéndose, de esta producción japonesa.

Sin embargo, a pesar de ser una animación, y que por ello muchos la tomaran como una producción dirigida al público infantil, lo cierto es que la historia está llena de drama y de momentos perturbadores, que no deberían ser vistas por los niños sin supervisión.

No sé por qué Candy Candy es tendencia, pero recordemos lo traumante que fue la muerte de Anthony pic.twitter.com/8OdAMJ9MPw — luisfdohurtado (@luisfdohurtado) February 22, 2023

Incluso, las madres y abuelas actuales recordarán con cariño a “Candy Candy”, y ahora, una de sus escenas se ha vuelto viral, pues refleja la dura realidad que viven muchas mujeres.

En la escena que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver a Candy junto a Terry. Este la besa y durante ese tiempo, pasan una escena donde se muestra la silueta de los dos personajes, mientras al fondo están unas luces coloridas, por lo que se podría interpretar como un momento romántico.

sabias que Candy Candy se estrenó el 1 de octubre de 1976 y se cumplen 47 años en este 2023 #candycandy pic.twitter.com/hqBB4vUMjf — geek resistance (@ResistanceGeek) February 22, 2023

No obstante, luego se puede apreciar que Candy estaba temblando, y para separarse de Terry le dio una bofetada, y lo acusa de ser alguien malo, y este, ni corto, ni perezoso, le devuelve la cachetada.

Los que han visto este anime, saben que el personaje de Terry maltrató en varias ocasiones a Candy, a pesar de decir que estaba enamorado de ella, motivo por el cual, muchos lo catalogan como un digno representante del machismo.

Terry es un hombre que, al no conseguir lo que quería, se ponía violento, y en lo era con la chica que él profesaba amar. No obstante, los fanáticos de la serie animada han asegurado que la serie es preciosa y no deberían condenarla.

Mi novia vió Candy Candy cuando era niña, yo nunca lo había visto. Me puso esta escena y puta madre todo lo que pasa es un viajesote.



Desde el acento argentino intentando sonar neutro hasta la sucesión de eventos 😂 pic.twitter.com/VIYaQ1NCGe — Brad Welton (@BradWelton) February 21, 2023

No obstante, los que la critican aseguran que no están condenando a “Candy Candy”, sino a la romanización de la violencia hacia la mujer, pues, muchas personas ven a Terry como un ideal romántico.

Además, piden que “Candy Candy” deje de ser considerada una producción infantil, ya que debido a los diferentes temas que trata, va dirigido a un público más adulto, como originalmente lo era en su país de origen.