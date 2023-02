Así reaccionó Niurka Marcos tras el matrimonio de su ex Eduardo Antonio con otro hombre

Hace alrededor de 10 años, Niurka Marcos sostuvo una relación con el cantante y actor Eduardo Antonio. Juntos mantuvieron una vida de pareja de más de dos años y aunque los rumores no paraban para determinar finalmente la inclinación sexual del cubano, todo quedó aclarado el 14 de febrero, día en el que se concretó la boda homosexual.

#Niurka: Eduardo Antonio, su ex novio, se casó con un hombre... y ella no fue a la boda https://t.co/dDW7JiFj4F pic.twitter.com/4hXQwbUAeM — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 19, 2023

Fue a través de redes sociales, el intérprete de ‘Si me pudieras creer’, dio a conocer a sus fanáticos la manera en que se llevó a cabo la celebración de su matrimonio con Roy García, festejo que contó con la presencia de artistas invitados como Gente de Zona y Lucía Méndez, entre otros.

En diciembre de 2020, el intérprete y actor decidió revelar que era bisexual y que se había comprometido con su pareja quien ahora es su esposo. Siempre dejando claro que lo vivido con Niurka no la va a ocultar jamás. Ambos amntienen una linda amistad.

“Lo único que diré es que soy amante de amor, la vida es lo más importante que tenemos y sólo hay una, los prejuicios de la gente a veces nos atormentan y cuando sucede esto, como lo que estamos viviendo como la pandemia mundial, nos damos cuenta de lo que es verdaderamente importante. Estoy enamorado y lo grito a los cuatro vientos”, así lo expresó en una oportunidad en sus redes sociales.

Así reaccionó Niurka

La ex de Eduardo Antonio, la actriz y cantante Niurka Marcos envió una felicitación especial al cubano con quien compartió su vida y ahora no le queda más que desearle lo mejor por ser una persona especial, un bohemio y un aventurero de la vida. El mismo “Divo de Placetas” lo compartió en su Instagram. “Sigue siendo tú… Yo les mando mucho, mucho de mi amor”, agregó la exuberante Niurka quien fue invitada a la boda pero no pudo asistir por compromisos de trabajo.