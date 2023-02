Amiga de Yailín La Más Viral le pide 20 mil dólares como parte de una broma y así reaccionó la ex de Anuel AA

Una amiga de Yailín La Más Viral estuvo en “El Show De Carlos Durán” y se prestó para hacerle una broma, que consistía en pedirle por teléfono la cantidad de 20 mil dólares urgentemente.

En el programa de espectáculos dominicano, estaban hablando de las personas que no pagan, después empezaron a hacerle bromas a algunos amigos vía telefónica, y una de las chicas invitadas propuso llamar a su famosa amiga, la ex de Anuel AA.

La mujer se inventó que estaba siendo embargada por el banco y que necesitaba con urgencia cancelar la suma equivalente a 20 mil dólares, por lo que esperaba que ella se los prestará, y prometió pagárselo apenas pudiera.

También te puede interesar:

¿Reconciliación con Anuel? Así fue como Yailín presumió los regalos obtenidos en San Valentín

Estas fueron las drásticas decisiones que tomó Yailin tras separarse de Anuel

Anuel AA confirma su ruptura con Yailín, ¿en qué términos quedaron?

Yailín La Más Viral demostró ser una gran amiga

Para sorpresa de todos, y hasta del propio conductor del programa, Yailín La Más Viral no tardó en decirle a su amiga que fuera inmediatamente a su casa que ella le prestaba el dinero.

Fue entonces cuando la amiga de Yailín le reveló que todo era parte de una broma, y por videollamada le enseñó que se encontraba en el set de “El Show De Carlos Durán”.

La ex de Anuel AA lo tomó de buena manera, sin embargo, le recriminó a su amiga que con ese tipo de cosas no se jugaba, porque cuando en verdad necesitara de su ayuda, no le iba a creer.

No obstante, Yailín La Más Viral le pidió como compensación que le comprara un jugo de chinola (maracuyá), ya que no tenía en su casa y eso era lo que estaba tomando últimamente.