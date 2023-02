Así fue la emotiva boda de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín eran una de las parejas más estables del medio del espectáculo, pero tras 22 años de matrimonio anunciaron su separación. La relación estuvo marcada por diversos momentos, uno de los más importantes fue su boda, la cual sigue destacando como una de las más románticas.

De acuerdo con la versión de Legarreta se conocieron en una famosa discoteca de Acapulco, todo habría ocurrido por Rafael Villafañe, que era un amigo en común.

El noviazgo de la conductora y el cantante duró tres meses, ya que durante la celebración por las 100 presentaciones de ‘Rent’, Erik Rubín le propuso matrimonio frente a todos los presentes.

Boda de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Las nupcias se llevaron a cabo el 1 de abril del 2000 en las paradisíacas playas de Acapulco, Guerrero. Los entonces recién casados se mostraron felices y enamorados en cada uno de los momentos de la fiesta.

Andrea Legarreta y Erik Rubín La pareja se casó cerca de la playa en un marco espectacular.- Pinterest Quién

Por otra parte, muchos famosos se dieron cita para celebrar la unión de la pareja, entre los cuales estuvieron los integrantes del grupo Timbiriche, quienes incluso subieron al escenario para cantar de manera improvisada.

En 2022, Andrea Legarreta y Erik Rubín festejaron su aniversario número 22, en el cual agradecieron por el tiempo que lograron mantenerse juntos, en donde compartieron diversas experiencias como pareja.

“22 años de recorrer juntos este camino llamado vida. 22 años juntos contra viento y marea, conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas. Y momentos de sol y arcoíris. 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar. Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos. Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles. Me siento tan agradecida con Dios y la vida por “coincidir”. Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido. Gracias amor, por estos 22. Gracias por la familia que somos. Por el padre, amigo, cómplice, apoyo, pareja y amor que eres, amor que SOMOS. Mi Peloncito lindo, sigamos tomados de la mano andando este camino llamado vida. Gracias por ser mi amor. Te amo SIEMPRE. Nos amo SIEMPRE. Dios nos siga bendiciendo. Felices 22 amorcito” escribió Andrea Legarreta.

A meses de cumplir 23 años de casados la pareja anunció la transformación que experimentará su relación, ya que seguirán unidos por la crianza de sus hija, Mia y Nina, pero ahora desde un lugar distinto.