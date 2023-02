El miedo puede convertirse en tu amigo: Bill Bennett

En un momento de su vida, cuando atravesaba un periodo de oscuridad y se encontraba en callejón, aparentemente sin salida, Bill Bennett tomó una decisión que lo llevó a viajar por el mundo, en una extraordinaria jornada en la que conoció a 27 personas que, como él, alguna vez fueron acorralados por la incertidumbre… por el miedo.

Bennett descubrió que no era el único, que había muchos más que supieron cómo manejar esta sensación que, a veces, congela la razón y no deja tomar las mejores decisiones.

De esas experiencias, de ese recorrido por el mundo surgió un ejercicio que ahora está en las pantallas de cine: “Facing fear”, un documental sincero, fuerte y que invita a comprender que sentir miedo no es malo, al contrario, es algo tan humano que permite crecer como persona y que, desde el interior, emerge convertido en un sentido poderoso que cambia la vida de las personas.

Bennett, periodista y cineasta australiano, está en México, acompañado de la tanatóloga Milly Diericx, autora del libro “El método Konscio” y única mexicana que participa en el largometraje.

El director de “Facing fear” charla con “Publimetro” sobre un viaje de búsqueda personal que se convirtió en un extraordinario descubrimiento y cuyos resultados quiere compartir con el mundo.

Este documental trata de un tema que domina el mundo hoy: el miedo de vivir, el miedo a las enfermedades, a ser uno mismo. ¿Fue difícil hacer un largometraje sobre algo que muchas personas sienten hoy en día?

—¡Oh, sí!.. quiero decir, es difícil hacer una película sobre una emoción que mucha gente siente. Cuando empecé a trabajar me di cuenta de que en realidad no entendía lo que era el miedo, no entendía cómo funciona, no entendía cuál era su propósito y no sabía cuánto miedo tenía personalmente. En realidad hice la película para mí, por curiosidad.

Menciona algo que llama la atención: “el propósito del miedo”, pero ¿cuál es ese propósito?

—Creo que es advertirnos acerca de algo que está mal. Tener miedo es realmente problemático. Causa estrés, ansiedad…

Después de este extraordinario viaje por el mundo, aprendiendo diferentes puntos de vista, ¿qué signfica el miedo para usted al día de hoy?

—Franklin D. Roosevelt dijo: “Lo único a lo que debes temer es al miedo en sí mismo”. Y llegué a comprender que no necesitas sentirlo del todo. La gente que entrevisté para la película son profesores, médicos, psicólogos y me dijeron: “Encuentra el miedo en tu cuerpo y conviértete en su amigo, conversa con él…”. Y fue lo que hice.

El miedo pierde su toxicidad y descubrí que puede convertirse en tu amigo y que puedes tener una conversación con él… puede encontrar lo que realmente quiere y lo que quiere es decirte qué necesita y lo que más requiere que, invariablemente, es amor.

En el mundo de hoy, ¿qué tan importante es saber manejar el miedo?

—Es crucial. Tenemos muchos miedos… existenciales… miedo a la guerra, a los desastres naturales, el miedo a perder nuestros trabajos, a la economía. La tecnología nos está llevando en direcciones a las que la gente a veces no está acostumbrada. Creo que todas esas situaciones de la vida crean mucho temor.

Recientemente las grandes corporaciones están usando la inteligencia artificial para evaluar a las personas y eso es atemorizante, un software ahora va a determinar si eres apto para un trabajo.

Junto a la autora y tanatóloga Bennet promueve en México "Facing fear". Foto: Producciones Pujol (CRISTHIAN_B)

Vivimos en un mundo de temor y debemos encontrar una forma de racionalizarlo y resolverlo. Una cosa que aprendí al hacer la película es que el miedo juega una muy importante función, tienes que aprender a manejarlo.

Lo que la gente descubre al ver la película es su mecánica, una vez que la comprendes todo puede ser más fácil.

Pero el miedo es una condición humana…

—Es una condición básica… causa enojo, agresión, violencia doméstica… muchas cosas. Y una vez que lo comprendes puedes encontrar un lugar mucho más armónico.

Comenzó esta película en 2018, ¿cuánto ha cambiado usted desde que inició al día de hoy?

—Creo que he cambiado fundamentalmente. Decidí hacer este documental después de mi película “PGS: Intuition”. Fui diagnosticado con Parkinson y de repente pensé en un acercamiento teórico de hacer un largometraje sobre el miedo y se convirtió en algo muy personal… en el proceso muchos de mis miedos se fueron porque aprendí su significado.

¿Cómo seleccionó a los especialistas que aparecen en su película?, ¿qué tenían ellos que otras personas no?

—Lo que intenté fue encontrar un balance entre ciencia y lo esotérico, la espiritualidad. Creo que coexistimos en un mundo en el que ambas cosas pueden ir juntas; el público puede encontrar los puntos de vista de ambos.

Después de ser diagnosticado con Parkinson, Bennet emprendió un viaje de autodescubrimiento. Foto: Producciones Pujol (CRISTHIAN_B)

Busqué las mejores personas del mundo y las conseguí: Joe Dispenza, Bruce Lipton, Caroline Myss, Paul Selig, Lee Carroll… Milly (Diericx) quien tiene una extraordinaria habilidad para entender el concepto; tiene la habilidad de convertir temas muy complejos en algo mucho más simple.

¿Es usted un hombre espiritual?

—No lo era… mmm... era mucho más del “aquí y el ahora”. Mientras hice mis últimas dos películas hice un “switch”.