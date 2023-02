¿Qué estación es? Usuarios bailan ‘La Chona’ en Metro de la CDMX

El Metro de la Ciudad de México es uno de los transportes más usados por trabajadores y estudiantes que buscan trasladarse por toda la capital del país. Desafortunadamente, en las últimos meses se han presentado una gran cantidad de accidentes en dicho lugar, sin embargo, los mexicanos siempre buscan ver el lado bueno de las cosas.

Por eso, en las últimas horas se comenzó a viralizar una grabación que muestra cómo diversos usuarios del Metro decidieron bailar, junto a un ‘vagonero’, la popular canción ‘La Chona’ de Los Tucanes de Tijuana. En menos de un minuto se logra ver a las personas disfrutar y gozar de un momento único.

Los presentes se levantaron de sus asientos y demostraron todo lo que se puede hacer en un vagón vacío: “No todo es estrés y empujones. En el Metro también, de vez en cuando, se arma el bailongo” , es parte del texto que colocó la cuenta de Facebook que difundió el video. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón 500 mi reproducciones en la plataforma perteneciente a Meta.

