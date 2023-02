¿Indirecta para Piqué o Anuel AA? Shakira y Karol G estrenan su nueva canción ‘TQG’

Las cantantes colombianas Shakira y Karol G, colaboraron en una nueva canción esperada por miles de fans llamada ‘TQG’, la cual al parecer podría ser otra indirecta para el exfutbolista, Gerard Piqué y para el intérprete puertorriqueño, Anuel AA.

A través de la plataforma de videos YouTube, la ‘Bichota’, compartió en su canal de música este 24 de febrero el esperado éxito junto a su compatriota, Shakira, con ‘TQG’ (acrónimo de Te Quedó Grande), que a tan solo unas horas de su lanzamiento ya cuenta con más de cinco millones de vistas.

Los fans de ambas intérpretes colombianas han determinado que esta nueva canción, que es parte del álbum “Mañana será bonito” de Karol G, podría ser una indirecta para sus exparejas, de quienes se separaron por polémicas infidelidades.

La loba y la bichota le dieron con todo a sus exparejas en su nueva canción ‘TQG’, haciendo referencias a las nuevas relaciones del exfutbolista y el intérprete puertorriqueño con frases como “lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres ni bienvenido”.