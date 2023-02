Mariana BO se prepara para encender con su música al EDC 2023

La DJ mexicana se presentará por séptima ocasión en uno de los festivales más importantes de música electrónica, EDC; su show siempre causa conmoción y el de este año no será la excepción, ya que dará un toque innovador con el setlist que tiene preparado.

Mariana sigue cosechando los éxitos de su carrera, ya que tan solo en 2022 se colocó en el lugar número 34 del top 100 DJ Mag, de igual forma, el día de ayer lanzó un nuevo tema “Hello Techno” en colaboración con Bonka.

Mariana BO (Juan Bautizta)

La joven sinaloense compartirá el escenario con Marshmello, Alison Wonderland, Alok, entro otros. Para Publimetro Mariana BO habló de sus procesos creativos y experiencias al construir una carrera en la industria musical a nivel mundial.

Entrevista con Mariana BO

A pesar de que Mariana también se ha presentado desde festivales como Tomorrowland, el público mexicano siempre la motiva para evolucionar dentro de su carrera, por lo cual EDC permanecerá como su casa.

“Estoy más emocionada este año, la verdad la gente en México espera cada año que les lleve algo nuevo a la mesa y eso es difícil. Es un reto que me ha estado poniendo la gente, que yo me he estado poniendo, que yo los he estado como acostumbrando” explicó.

La preparación y la constancia son características que la han destacado dentro de la industria, así como también su talento y propuesta musical, la cual plasmará en uno de los escenarios más importantes de festival, el ‘kineticFIELD’, donde lanzará por primera vez una de sus colaboraciones más importantes de 2023.

“Son selecciones muy específicas este set va a ser muy exclusivo, mucha música que se viene este año, una colaboración muy grande con Timmy Trumpet, van a escuchar por primera vez en la historia la segunda colaboración, entonces la gente se va a volver loca porque lo voy a anunciar, o sea, el set va a estar muy divertido, muy energético” agregó.

La DJ sinaloense se muestra orgullosa de sus raíces, al igual que de sembrar las bases para las mujeres que quieran sumarse a la escena electrónica en México, en especial por generar redes de apoyo y difusión del talento femenino.

“Que orgullo que haya más morras, más woman power rompiéndola, porque la verdad las que la están rompiendo en México son las mujeres y hay más apoyo entre mujeres que entre hombres, que chingón que unamos fuerzas, también que chingón, que padre que mi música, que mi arte inspira a más chavas” dijo.

La carrera de Mariana BO permanece en constante crecimiento, ya que planea seguir evolucionando en su marca y estilo, por lo cual continúa trabajando para colaborar con artistas de talla mundial, con el objetivo de dar a conocer su propuesta y fusionar su talento.

“Me gustaría colaborar con los grandes, con Tiësto, porque no en un futuro con Martin Garrix, o sea, ya irme al top, siempre piensen así, lo más grande que piensen que pasa por tu cabeza, ve por el” finalizó.