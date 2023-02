Los memes que dejó la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín

Andrea Legarreta y Erik Rubín La pareja se casó pese a que los papás de ella no estaban de acuerdo. (@andrealegarreta/Instagram)

Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron su separación tras 22 años de matrimonio, una de las relaciones más admiradas del mundo de la farándula, por lo que al darse el anuncio muchos de sus fans se quedaron sorprendidos.

Sin embargo, a pesar de las diversas especulaciones, la animadora del programa ‘Hoy’ dejo claro que su ruptura se había dado de la mejor manera posible.

“Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja…Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia”, escribió Legarreta en su cuenta de Instagram, acompañando esta descripción con un video en donde Erik y ella están abrazados caminando.

De esta manera, aunque en redes sociales se puede observar la reacción de los internautas, algunos mostrando su apoyo y otros creando sus propias teorías, el humor no pudo faltar, por lo que otra parte de los usuarios decidieron subir algunos memes para romper el hielo y hacer reír un poco a los demás, estos fueron algunas de las imágenes que se publicaron en internet:

“‘Me habló mi hija llorando, me dijo que eran como sus tíos’. Martha Debayle hablando de Erik Rubín y Andrea Legarreta”.

“¡Se viene el nuevo éxito del año! Bizarrap con Andrea Legarreta”.

Se viene el nuevo éxito del año!!! 😱



Bizarrap con Andrea Legarreta 😅 pic.twitter.com/QUSyAEbLs9 — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) February 24, 2023

“Yo, buscando hilos en Twitter para dar con el verdadero motivo de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín”.

Yo buscando hilos en Twitter para dar con el verdadero motivo de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubin. pic.twitter.com/AQC6bLp6xZ — Flork. (@DimeMarkin) February 23, 2023

“Creo fue por una mermelada faltante en la despensa”.

Creo fue por una mermelada faltante en la despensa — guillermo turner (@dafiel011) February 23, 2023

“Paulina Rubio y Alejandra Guzmán al ver que Erick Rubín está soltero tras divorcio con Andrea Legarreta”.

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán al ver que Erick Rubín está soltero tras divorcio con Andrea Legarreta. pic.twitter.com/Kqnnhto8IE — princess🦋 (@LaCulpableVIP) February 23, 2023

“Tal vez Andrea Legarreta no sé hubiera separado, si alguien no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga”.

Tal vez Andrea Legarreta no sé hubiera separado si alguien no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga. pic.twitter.com/aOoSu0AFsR — Jalil (@Donjalil425) February 23, 2023

“Bizarrap viendo que Andrea Legarreta se divorció:”