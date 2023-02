Pablo Lyle: aseguran que se rapó para no llamar la atención de los presos

Desde que el pasado 3 de febrero Pablo Lyle recibió la sentencia de 5 años en prisión, 8 en libertad condicional y 100 horas de trabajo comunitario por dar muerte al ciudadano Juan Ricardo Hernández, su vida siguió tomando el giro que jamás pensó.

Días después de la audiencia el actor fue trasladado al South Florida Reception Center, ubicado en el condado de Miami-Dade, deberá estar entre 5 y 7 semanas, hasta que le indiquen cuál será el sitio definitivo donde cumplirá su sentencia.

Archivo - El actor mexicano Pablo Lyle permanece sentado durante una audiencia en el edificio de la corte de Miami Richard E. Gerstein Justice Building, el 8 de diciembre de 2022. Sus abogados defensores presentaron una moción para que se realice un nuev AP (Pedro Portal/AP)

Este recinto es administrado por el Departamento de Prisiones de la Florida y cuenta con una capacidad de 1,100 presos por distintos delitos, todos masculinos, tanto adultos como juveniles. Su función es servir de puerta al interno al sistema penitenciario estatal antes de asignarle una prisión.

Uno de las exigencias con las que se debe cumplir es hacerle una evaluación y chequeo médico a cada recluso, se les entrega uniformes y se les proporciona el servicio de corte de cabello que ya le hicieron a Pablo Lyle según una fotografía que circuló recientemente.

Este radical cambio de look no sólo fue de impacto para los seguidores del actor de “Mirreyes vs. Godínez”, también desató cientos de teorías e hipótesis que hasta el momento no han sido aclaradas.

Sin embargo, Javier Cariani, conductor del programa Chisme No Like, aseguró que los abogados de Pablo le recomendaron que cortara totalmente su cabello con la única intención de pasar desapercibido y no ser tan “atractivo” para sus compañeros de la prisión donde deberá pagar su pena.

“Por consejo del abogado de Pablo Lyle, le dijo rapara córtate el pelo para no llamar la atención y para no ser tan atractivo, porque va a estar con más de 100 mil reclusos que no tienen contacto con mujeres y le dijeron, eres muy bonito”, precisó el periodista.

Según confesó Javier es parte de una medida de protección ante la población carcelaria: “El abogado le aconsejó ‘córtate el pelo para no ser tan atractivo ni llamar la atención, porque eres Pablo Lyle y porque eres muy guapo’”.