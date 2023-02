¿Cómo reaccionaron Biby Gaitán y Eduardo Capetillo al conocer al novio de su hija?

Un nuevo integrante se suma a la familia Capetillo Gaitán, no precisamente se trata de un bebé que viene a bordo, sino al novio de Alejandra, la tercera hija de las ex estrellas del grupo Timbiriche, que recientemente viajó a México y una de las razones era que Nader Shoueiry y sus padres se conocieran personalmente.

Finalmente, el tan ansiado encuentro se dio, muchos de sus fanáticos no tardaron en preguntarle cómo había sido la reacción de su Eduardo y Biby, interrogante que la influencer no pasó por alto y decidió contar detalles del encuentro.

“La pregunta del siglo, tal cual, esta es la pregunta del siglo. Lo aman, es literal todo lo que tengo que decir. Lo aman porque Nader es un gran, gran, gran, chico. Me está escuchando, le estoy haciendo la barba para que se deje de quejar de que estoy hablando fuerte. Lo quieren mucho, porque al final del día yo estoy feliz con él, y más allá de eso, él como persona es una gran persona, lo amamos”, precisó.

La creadora de contenido aprovechó sus redes sociales para responder algunos cuestionamientos de sus seguidores a quienes les causa curiosidad el hecho de haberse emparejado con alguien de otra cultura, ya que Nader es de origen libanes, a lo que respondió:

“El amor para mí no es un reglamento. No tienes que acabar con alguien sólo porque sean ‘de la misma cultura’. Para mí el amor es encontrar a alguien que comparte los mismos valores y principios que tú. Aceptarlo y aprender de las diferencias que cada quien aporta a la relación, eso no sólo hace crecer como pareja, sino como individuo. Aprender a aceptar diferencias te hace crecer 1000 y no hay nada más divertido que ambos nos presentemos nuestras culturas”.

Hace algunos meses se había especulado que Eduardo Capetillo y Biby Gaitán se oponían a la relación de Alejandra con su novio libanés, 13 años mayor que ella, ya que temían que la joven modelo abandonara sus objetivos profesionales para casarse y cambiarse a la religión islam, algo que sus padres no iban a permitir.

Alejandra aprovechó para desmentir esta información, asegurando que sus padres no le han impedido estar con Nader ya que lo habían conocido a través de video llamadas. Este viaje les sirvió para verse cara a cara y estrechar más