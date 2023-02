Andy Summers: “honro el pasado, el legado y la historia de The Police”

Andy Summers se coloca frente a la pantalla de su computadora personal para la entrevista con Publimetro, con la intención de hablar de Call The Police Tour. El legendario guitarrista de The Police junto a Joao Barone, baterista de Paralamas y el bajista, cantante y compositor Rodrigo Santos de Barao Vermelho, forman el proyecto que los traerá a México.

El músico adelantó que se interpretará el repertorio clásico de su banda, con temas como Roxanne, Every Breath You Take, So Lonely, entre otras, pero también rarezas y temas poco habituales como Tea in the Sahara o Hole in my life.

Andy Summers de The Police. (Foto: Cortesía.)

¿Qué es lo primero que viene a tu mente al escuchar México?

— Lo primero que creo recordar es tumbarme en la playa por la noche, el dormir toda la noche en una playa de Baja California y pensando: “¡Dios mío, estoy en México...!”.

¿Cómo retomar el gran legado de The Police?

— No tengo que revivir las canciones porque no están muertas. Siguen vivas, como se ve en la gran cantidad de discos que todavía vendemos y como lo atestigua superando la marca de los mil millones en Spotify. Siempre estoy feliz de tocar muy buenas canciones con muy buenos músicos, porque es muy divertido, desafiante y emocionante y, después de todo, es lo que hago. Espero que la mayoría de los músicos esperen hacer algo en su vida que llegue a mucha gente. Nosotros lo hicimos y vivo con eso, así que honro el pasado, el legado y la historia.

También puede interesarte: Ritmo Peligroso celebrará con nuevas sorpresas sus 45 años en la industria musical

Formas parte de la historia de la música, ¿cómo es vivir con eso?

— Por supuesto es genial haber sido parte de algo que fue un éxito sin compromiso y que emocionó e hizo feliz a mucha gente en todo el mundo. Tuvimos la suerte de unirnos y tener una interacción, una química, que resultó en tal éxito. También facilitó mucho el acceso a los mejores restaurantes más otras cosas. Pero no puedes detenerte ahí, como artista debes continuar.

No estoy muy interesado en hacer “refritos” todo el tiempo, hacer música nueva es lo que me emociona. Eso puede sonar como una contradicción porque aquí estoy tocando esas viejas canciones famosas nuevamente, pero dentro de este contexto trato de sacar algo nuevo cada noche de este material. Me gusta considerar sólo la base y tratar de reinventarla cada noche.

¿Qué tipo de experiencia será Call the Police?

— Espero que estén emocionados y emocionados al escuchar estas canciones muy bien interpretadas. Será el sonido de tres hombres pasándolo muy bien juntos.

¿Cuál es tu opinión de la actual industria musical?

— Bueno, probablemente como mucha gente que viene de la era de la que yo vengo, extrañamos los viejos tiempos, las maravillosas tiendas de discos, vinilos y estantes de discos. Ahora tenemos un sistema de entrega muy diferente, descargas, etcétera y hay tanto disponible que creo que como persona joven debe ser desafiante y algo molesto. Pero la música prevalece y la buena música siempre prevalece, por lo que uno espera que la calidad de la creación musical no disminuya porque está abrumadoramente disponible en estos días.

¿Cuál es el mejor recuerdo a lo largo de tu carrera?

— Ver a mis hijos venir a este mundo y tal vez ser el número uno al mismo tiempo... los niños primero.

¿Cómo es la relación con Sting?

— Siempre nos mantenemos unidos, incluso si no estamos actualmente en una banda activa.

¿Qué sueño queda por cumplir?

— Que nuestro planeta sane.

Gira en México