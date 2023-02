Este es el precio del evento que ofrecerá Karely Ruiz después de los ‘huevazos’ que recibió en carnaval

Una vida llena de lujos es lo que le interesa a Karely Ruiz, por eso para ella no hay obstáculo que le impida seguir con sus proyectos en su vida personal y como modelo de OnlyFans.

Después que fue atacada a huevos, la influencer está lista para ofrecer un evento lujoso con un flamante precio.

En el Centro de Espectáculos Metrópoli de Torreón en Coahuila será la cita el 24 de marzo donde la exuberante mujer de 22 años estará compartiendo con sus fans y hasta se tomará una foto con todo el que quiera. Desde las redes sociales del lugar del evento, dio información de todas las sorpresas preparadas.

¿Cuánto costará ver a Karely Ruiz?

Como es normal, a Karely Ruiz le gusta hacer shows costosos y muchos se preguntan el precio de este nuevo evento con su público. La más reciente información de Milenio, el boleto general de preventa cuesta 440 pesos y está limitado a los 500 primeros tickets que sean vendidos mientras que estar de cerquita con Karely en la experiencia VIP tiene un valor 4 mil 100 pesos. Adicional es el gasto para consumo de bebidas y comidas lo que se traduce a un evento por todo lo alto y de mucha inversión para quienes quieran ver cara a cara a Ruiz.

Un ataque con huevos

La influencer de Only Fans, Karely Ruiz, fue custodiada por las Fuerzas Armadas y Policía Municipal de Guaymas al participar como madrina del Carnaval de Guaymas, donde fue atacada a “huevazos” en su primer recorrido en los carros alegóricos.

En redes sociales se corrió el rumor de que la joven de Nuevo León, dijo: “Me están empezando a tirar porque subí de peso, sí, si subí de peso, últimamente no he estado muy bien emocionalmente y siento que me está afectando, pero pues voy a trabajar en eso, la neta el físico es lo de menos chicos así que dejen de tirar por todo”, agregó.