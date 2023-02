¿Se ve bien? Hombre se tatúa cabello para ocultar alopecia

La alopecia es la pérdida anormal del cabello. Desafortunadamente, hay personas que son más propensas a sufrir de calvicie a temprana edad, por eso, algunas deciden recurrir a diversos tratamientos para prevenir y evitar el desprendimiento capilar, pero en las últimas horas se comenzó a viralizar la medida drástica de un hombre para ocultar la falta de pelo en su cabeza.

Un usuario compartió, mediante su cuenta de TikTok, el resultado de un tatuaje único y distinto: el cliente le solicitó realizar un diseño que se asimilara a un peinado; sí, el hombre se tatuó cabello.

En el clip se logra ver el resultado final del diseñador, quien logró cumplir con la petición. La grabación se popularizó de gran manera en la plataforma de videos cortos. Hasta el momento el extraño, pero tal vez eficiente método ya suma más de 13 millones de reproducciones.

De acuerdo con diversos portales, “el estrés físico o emocional puede causar la caída del cabello . Este tipo de pérdida de cabello se denomina efluvio telógeno. El cabello tiende a caerse en mechones cuando se aplica el champú, se peina o se pasan las manos a través del pelo”.

“Yo mínimo me hubiera puesto 3 remolinos para que piensen que soy rebelde”, “Lo bueno es que no se va a despeinar jamás”, “Me gustó el corte. duda es base o algún efecto freeze?”, o “luego le crecerá su pelo y así aparentará que tiene mucho más, no se verán zonas vacias y peladas”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas