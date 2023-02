Alfredo Adame dijo que Erik Rubín se “se deshizo de un cáncer” al separarse de Andrea Legarreta

Alfredo Adame vuelve a estar en la palestra informativa y no precisamente por un pleito callejero sino al opinar sobre la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín quienes anunciaron en días pasados que le ponían fin a su matrimonio luego de 22 años.

El polémico actor que en muchas ocasiones se vuelve tendencia por sus explosivas declaraciones se lanzó contra Legarreta al aplaudir a Erik de haberse separado de ella y “deshacerse de un cáncer”, calificando de esta manera a la conductora.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separaron tras 22 años casados | (Instagram: @erikrubinoficial)

El fin del matrimonio de la famosa pareja no sólo impactó al mundo del espectáculo, también a los fanáticos que no tardaron en reaccionar con muestras de apoyo por considerar que Andrea y Erik tenían una relación estable.

Sin embargo, no sucedió lo mismo con el controversial Alfredo Adame que felicitó al ex Timbiriche por haberse “deshecho de un cáncer”, frase que no sorprendió a los reporteros ya que no es la primera vez que ataca a una figura de forma desmedida púbicamente.

“Y ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera, ojalá el día que se muera que se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve (…) A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer, lo felicito”, dijo enfáticamente el conductor a los medios.

Ni el hecho de que Adame ya atravesó su divorcio con Mary Paz Banquells ha logrado que sienta compasión de su colega con quien mantiene una guerra de frente desde que salió del Programa “Hoy”, al considerar que fue por un “capricho” de Legarreta.

Alfredo Adame sufrió accidente en moto (Agencias)

“Por ella se han cambiado a los productores y al elenco; le hace la vida imposible a todas las conductoras y conductores que llegan y que no son de su completo agrado, como Ernesto Laguardia y Érika Buenfil, por ella terminaron sacándolos al poco tiempo; sólo deja que se queden los que le caen bien”, dijo Alfredo en una entrevista años más tarde de ser despedido del matutino.

Vale decir que más de una vez se rumoró que entre Legarreta y Adame no había buena relación, sin embargo, las cosas explotaron durante un “sketch” donde tenían que personificar a un taxista que discutía con una pasajera.

Ese momento le sirvió al actor de 56 años para aprovechar de gritar y ofender a su compañera, como parte del chiste le dijo “quítate, perr*”, algo que sin duda molestó a Andrea.