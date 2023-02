Así fue el “encontronazo” entre Gerard Piqué y su socio Ibai Llanos en una transmisión de la Kings League

Una de las relaciones más estables que tiene Gerard Piqué en la actualidad es la que sostiene con su socio, y amigo, Ibai Llanos. El exfutbolista y streamer español son las bases que edificaron la Kings League, campeonato de fútbol que atrae a una enorme masa de audiencia a través de los canales digitales.

Pero como ocurre en cualquier relación, bien sea laboral, sentimental o de amistad, pueden haber “encontronazos” por puntos de vistas diferentes sobre una situación.

Gerard Piqué e Ibai recientemente tuvieron un desacuerdo que pudo haber sido bastante tenso, mientras realizaban una transmisión de la Kings League, a través de Twitch.

El desacuerdo inicia por una situación trivial: las marcas de la ropa con las que se visten ambos. Piqué es quien inicia con una broma que, según lo que se aprecia en el video, a Ibai le cayó pesada.

“Parece que ha matado a dos ovejas y ha venido aquí con la chamarra”, dijo Piqué sobre el abrigo del streamer español, según reseña Telemundo. Esta corta frase provocó una primera reacción bastante seria de Llanos.

“Esto no es de ninguna oveja, Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado. Te has dejado 7.000 euros para hacerte el modernito con 40 años. Yo me pongo lo primero que pillo, soy un tío humilde”, apuntó Ibai.

De esta manera se generó un ida y vuelta entre ambos en el que el exjugador del FC Barcelona se lo tomaba a broma y decía que su atuendo era, en su mayoría, regalado por las marcas.

Entonces, Ibai le respondió: “¿Y eso que tienes ahí de Balenciaga qué? La edad, la edad. Pregúntale a la marca cómo ha hecho eso”.

Ibai es un tío humilde y Piqué se está haciendo el modernito con 40 tacos. Yo me parto las pelotas con Ibai jajajajajajaja. pic.twitter.com/Q2KYqYwe9i — Un Pájaro de Cobre 🐤⚡ (@Zapdox) February 20, 2023

La situación llegó hasta allí y la relación entre ambos no parece haber sufrido un percance. Las trasmisiones posteriores a este episodio han mantenido la misma armonía que existe entre estepar de personajes, líderes de la Kings League.